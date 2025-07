Sismo en NYPD: cuatro ex jefes demandan al alcalde Adams por colocar “amigos” en cargos altos y “venta” de ascensos

Cuatro ex jefes de alto rango del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) están demandando al alcalde Eric Adams alegando que se vieron obligados a jubilarse tras quejarse de que amigos “no calificados” estaban siendo colocados en prestigiosos puestos policiales, a veces tras supuestamente sobornar para conseguirlos.

Los cuatro ex jefes demandantes –James Essig, Matthew Pontillo, Joseph Veneziano y Christopher McCormack– se jubilaron en el otoño de 2023 como parte de una reestructuración del departamento. En sus demandas, presentadas anoche, los cuatro ex jefes alegan que se vieron obligados a dimitir tras expresar su preocupación por un supuesto problema sistemático dentro de NYPD, según el cual aliados de Adams estaban siendo asignados a unidades de élite del Departamento de Policía de Nueva York a pesar de su escasa experiencia.

Las demandas también acusan al ex comisionado NYPD Edward Cabán -el único hispano en la historia en ocupar ese cargo- y al ex jefe Jeffrey Maddrey, alegando que participaron en una conspiración con el alcalde para castigar a los cuatro ex policías de alto rango. Dos de las demandas también citan al ex vicealcalde de Seguridad Pública Phil Banks y al actual jefe NYPD John Chell como acusados, alegando que también participaron en el plan, detalló Daily News.

Según las demandas, Cabán, Maddrey, Banks y Chell amenazaron a los cuatro jefes con degradaciones drásticas tras presentar sus quejas en 2023 y que ello no les dejó otra opción que jubilarse. También alegan que actuaron “con la autoridad expresa del alcalde Adams”.

Banks y Cabán renunciaron el año pasado después de que sus domicilios fueran registrados y sus teléfonos confiscados en investigaciones federales de corrupción. No se les ha imputado ningún delito. También dimitieron en octubre su hermano, el rector escolar David Banks y su pareja, la primera vicealcaldesa Sheena Wright.

Esos casos son independientes de la investigación que resultó en la acusación formal contra el alcalde en septiembre de 2024 por soborno y fraude en la financiación de campañas, y de la cual fue eximido en abril pasado por supuesta orden de Donald Trump al Departamento de Justicia (DOJ). Al momento, Adams aspira ser reelecto como alcalde, presentándose como candidato independiente a las elecciones del 4 de noviembre.

Maddrey renunció en diciembre tras ser investigado federalmente por acusaciones de haber obligado a una subordinada a realizarle actos sexuales a cambio de horas extras. Luego, en enero, su hogar fue allanado por el FBI.

“El tema central son las represalias contra denunciantes”, declaró Sarena Townsend, abogada que representa a los cuatro demandantes. “Se trata de personas que estuvieron en el departamento entre 30 y 40 años y que sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo que Adams y su grupo pretendían era recortar gastos, actuar en contra de las políticas, actuar de forma inconstitucional”.

Essig, el ex policía de mayor rango del cuarteto, quien se desempeñó como jefe de detectives de NYPD, alega en su demanda que la práctica comenzó alrededor de enero de 2023, cuando notó que Maddrey, un viejo amigo de Adams, intentaba que sus allegados fueran asignados a unidades superiores dentro de la División de la Fuerza de Tarea Criminal. Muchos de sus amigos que conseguían los puestos más altos eran “no cualificados y/o incompetentes”, según la demanda.

“No podemos seguir haciendo esto”, le dijo Essig a Cabán, según la demanda. Pero el entonces comisionado Cabán rechazó su denuncia y supuestamente le replicó: “¿Tienes algún problema con esto?”.

Essig alega que Cabán ignoró la denuncia porque él participaba en una práctica similar, al haber “seleccionado cuidadosamente a amigos y compinches” para ascensos discrecionales que eludían los procedimientos oficiales.

Incluso Essig alega, citando información y convicciones, que Cabán incurrió en dicha práctica porque “vendía ascensos” a policías por “hasta $15,000 dólares” cada uno. Según la demanda, Cabán “actualmente está bajo investigación federal por vender ascensos discrecionales”.

Los portavoces de Adams y del Departamento de Policía de Nueva York no han emitido comentarios sobre la demanda. Tampoco los abogados de Cabán, Maddrey y Banks. Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En septiembre se denunció que el funcionario Raymond Martin fue despedido de la alcaldía de Nueva York porque supuestamente usó su cargo para facilitar un contacto “corrupto” entre el dueño de un bar y James Cabán, hermano gemelo del entonces ex comisionado NYPD Cabán.