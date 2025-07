Alejandro Sanz reaparece junto a Candela Márquez, callan rumores sobre su presunta ruptura

Alejandro Sanz y Candela Márquez han vuelto a ocupar el centro de atención en las redes sociales, luego de compartir una fotografía juntos que confirma que su relación sigue más fuerte que nunca, y es que esta imagen marca la primera vez en casi dos meses que se les ve juntos públicamente, luego de que surgieran rumores sobre una posible ruptura, tras la colaboración del cantante español con Shakira en el tema Bésame.

Rumores de ruptura: ¿Qué sucedió?

A finales de mayo, comenzaron a circular reportes que indicaban que Sanz y Márquez habrían terminado su relación, ya que las especulaciones apuntaban a la supuesta influencia de la colaboración entre el intérprete de Amiga mía y Shakira, que habría causado tensión en su vida personal. Sin embargo, el círculo cercano de la pareja rápidamente desmintió estos rumores, asegurando que ambos siguen juntos, aunque prefieren mantener su romance alejado de los reflectores mediáticos.

La foto que habla por sí misma

Fue una fotografía compartida por la cantautora Elena Rose la que disipó cualquier duda sobre la estabilidad de la relación entre Sanz y Candela, en En la imagen, ambos posan con una actitud relajada y comparten un mensaje de afecto. “Familia”, escribió Elena Rose en la publicación, subrayando la cercanía y complicidad entre los dos.

La foto fue retomada tanto por Candela como por Alejandro en sus historias de Instagram, lo que dejó claro que, a pesar de los rumores, su relación sigue en pie.

Fortalecimiento de la Relación

Parece que la relación entre Sanz y Márquez no solo sigue intacta, sino que incluso se ha fortalecido con el tiempo. Recordemos que, hace unas semanas, el cantante se vio envuelto en un escándalo mediático tras las acusaciones de la joven Ivet Playà, quien lo acusó de manipulación y maltrato en un video viral. La situación levantó controversia en las redes sociales, y Sanz fue rápidamente defendido por muchos de sus seguidores.

Respuesta de Alejandro Sanz a las acusaciones de Ivet Playà

Ante las acusaciones de Ivet Playà, Sanz respondió públicamente, reconociendo que ambos tuvieron un vínculo en el pasado, pero asegurando que todo fue consensuado y en un contexto adulto.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, expresó el cantante de 56 años en un mensaje.

Además, reveló que la joven le había propuesto invertir en algunos de sus negocios, pero él había decidido rechazar la oferta tras consultarlo con sus asesores.

En ese mismo mensaje, Sanz dejó claro que no estaba dispuesto a participar en “prácticas” que no coincidieran con sus principios y valores. “Nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida”, añadió.

A pesar de la controversia generada por las declaraciones de Playà, la situación parece haberse calmado hacia finales de junio. Esto ha permitido que Alejandro Sanz recupere la tranquilidad en su vida personal y profesional. Con el apoyo de sus seguidores, el cantante parece haber encontrado un respiro, y su relación con Candela sigue siendo un refugio estable y alejado del ojo público.

Por lo pronto, el intérprete de “Corazón partío” prepara su gira por México.

