Chiquis celebra sus 40 años con el viaje de sus sueños a Egipto junto a su esposo Emilio Sánchez

La cantante Chiquis Rivera celebró su cumpleaños número 40 con una experiencia inolvidable, ya que realizó un viaje romántico y espiritual a Egipto en compañía de su esposo, el fotógrafo Emilio Sánchez, las imágenes las compartió en sus redes sociales.

La hija de Jenni Rivera compartió con sus seguidores cada momento de esta aventura llena de historia, amor y renovación personal.

El destino elegido para esta celebración especial fue El Cairo, la capital egipcia, donde la pareja recorrió algunos de los sitios más icónicos del país como las pirámides de Giza, la Esfinge y el majestuoso río Nilo.



El viaje de sus sueños

Chiquis describió el viaje como un sueño hecho realidad y una experiencia que fue más allá del turismo.



“Fue más que un viaje: una reconexión con nuestras raíces y con nosotros mismos”, escribió la cantante en Instagram, mostrando imágenes en las que se le ve feliz, plena y acompañada de su esposo mientras disfrutan del desierto, paseos en camello y vestimentas tradicionales del país africano.

La artista también aprovechó este hito personal para reflexionar sobre su crecimiento, tanto en lo profesional como en lo emocional. Su mensaje estuvo lleno de amor propio y superación, una constante que ha caracterizado su carrera y vida pública.

El emotivo mensaje para Chiquis Rivera

Por su parte, Emilio Sánchez no dudó en expresar públicamente su amor por Chiquis con un emotivo mensaje.



“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Me haces disfrutar cada minuto, me ayudas a estar presente, paciente y compasivo. Qué suerte tengo de pasar este día contigo en uno de los lugares más mágicos del mundo”, escribió Emilio.

Las imágenes compartidas desde El Cairo y Alejandría no solo muestran a la pareja disfrutando del paisaje y la cultura local, sino también el gran momento que atraviesan como matrimonio.

El viaje a Egipto marca un nuevo comienzo para Chiquis, quien entra a sus 40 más fuerte, inspirada y agradecida. La artista continúa consolidándose como una figura querida del regional mexicano y como una mujer empoderada que inspira a miles con su autenticidad.

