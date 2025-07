Lili Estefan reaccionó emocionada al triunfo de su hija, Lina Luaces, como Miss Universo Cuba

La presentadora cubana Lili Estefan celebró con emoción la coronación de su hija, la modelo Lina Luaces, como la nueva Miss Universe Cuba.

La modelo cubana se preparó durante mucho tiempo para participar en este certamen y se coronó como la segunda representante de Cuba para el Miss Universo en 57 años.

La familia de Lina Luaces, que incluye a su madre Lili Estefan y a sus tíos Emilio y Gloria Estefan, se reunieron para ver el certamen y apoyar a la modelo de 22 años.

Durante toda la ceremonia la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ estuvo apoyando a su hija quien iba superando cada una de las fases. Sin embargo, la tensión creció cuando la joven entró al top tres del Miss Universe Cuba.

Lili Estefan cerró sus ojos mientras esperaba el gran anuncio y gritó emocionada al escuchar el nombre de su hija como la nueva Miss Universe Cuba.

Lina Luaces sorprendió al anunciar que participaría en el certamen Miss Universe Cuba , siendo esta la segunda edición del certamen después de 57 años de ausencia de la isla en el Miss Universo.

Lina Luaces es hija de la conductora Lili Estefan y viene de una familia con un apellido reconocido en la industria del entretenimiento. Aunque Luaces nació en Miami y no en Cuba, decidió competir para representar a la tierra de sus antepasados en el Miss Universo.

“Desde chiquita siempre he dicho que ser una mujer cubana en Estados Unidos es algo que me llena de orgullo. Para mí, ser cubana no es solo una etnia, es un símbolo. Es símbolo de esperanza, de fuerza, de resiliencia, y de mucho sacrificio y trabajo duro”, dijo Lina a People en Español.

Lina Luaces ahora se preparará para representar Cuba en el Miss Universo 2025 que se realizará en Tailandia en noviembre y en donde espera convertirse en la primera reina universal de Cuba.

