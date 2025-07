Marimar Vega habla sobre su liberadora decisión de no ser madre

La actriz Marimar Vega, de 42 años, por primera vez se sincera para explicar la razón por la cual decidió que no se va a convertir en madre. Recordemos que ya está casada con el fotógrafo Jerónimo Rodríguez y durante varios años evaluaron la posibilidad de ser padres; e incluso, ella se sometió a un tratamiento de fertilidad. Pero ya es un hecho que no van a traer niños a este mundo, y la razón te la explicamos aquí.

“Nunca lo hemos dicho, ya lo voy a decir: nuestra decisión, aquí con Lety, fue muy liberadora. No es que esté bien o mal, simplemente es darse cuenta, después de tanto ruido y tantos deberes ser. Ya me había divorciado, luego encuentro al hombre perfecto y, ¿qué sigue? Los hijos“, con todo, en una entrevista en “El rincón de los errores”.

La mexicana detalló que pocas veces una pareja se sienta a conversar sobre este tema tan relevante en la vida de dos adultos. Desde su perspectiva, siente que es una interrogante que deben plantearse para saber cómo asumirían este rol que les cambiaría por completo su forma de ser: “Nunca nos paramos a decir, ¿tú y yo queremos ser papás? O es porque ya estás en la relación en la que tienes que, además, ya estamos grandes”.

“Hicimos tratamiento, intentamos y después, yo, siendo una persona que cuando quiere las cosas voy, voy, ya no hacía mucho al respecto y realmente sentarnos a decir: ‘¿tú quieres?’, y admitir: ‘La neta, no'”, agregó durante la entrevista.

Vega explicó que no hay un día que pase en el que no se sienta agradecida por esta determinación que tomó para su futuro, ya que no tiene una carga encima de la cual preocuparse. Por ello, destacó que lo único que tiene en esta etapa de su vida es la paz que le invade, aunque explicó que no fue nada sencillo sentarse y entender qué era lo que realmente quería.

“Ahora, cada mes que pasa me siento más feliz con mi decisión, muy liberada de decir: ‘Es que siento que yo nunca quise’. Más cerca de mi verdad, ahora amo a mis sobrinos, los veo; hay una tranquilidad con esa decisión. A mis 41 años, me costó mucho tiempo tomar esta decisión”, añadió.

Sigue leyendo:

· Horacio Pancheri revela los motivos detrás de su ruptura con Marimar Vega

· Marimar Vega se sienta frente a su ex para hablar de su divorcio

· Marimar Vega contó el aprendizaje que le dejó uno de sus más recientes proyectos sobre los errores