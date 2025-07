Natalia Jiménez revela cómo el TDAH afecta su vida y carrera

Natalia Jiménez estuvo como invitada en “El Interrogatorio” de Said García y reveló algunos detalles personales que impactaron a más de uno de sus fanáticos. La cantante fue diagnosticada con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Por ello, detalló las complejidades que enfrenta diariamente para intentar llevar una vida un poco normal o similar a la del resto.

La cantante de origen español detalló cómo es enfrentarlo, ya que se le complica el hecho de enfocarse en un solo asunto, y a veces son tantos que no puede entender en su totalidad lo que le quieren decir. Pero es una situación que escapa de su condición: “Es como tener 50 pantallas de televisión abiertas a la vez y tratar de prestarle atención a una. Es muy difícil vivir así“, expresó durante la entrevista.

Jiménez sin duda sorprendió a sus seguidores tras explicar todo lo que enfrenta. Y es que dicho trastorno también le afecta profesionalmente, ya que no puede estar en un escenario y cantar sus temas como otros artistas. Natalia explicó que se dispersa fácilmente y necesita leer la letra para poder tener mayor concentración y no defraudar a quienes pagaron por disfrutar de su talento.

“Me pasa con las letras de mis canciones. No puedo salir a cantar sin un prompter desde que tengo uso de razón. Como cantante, es súper frustrante. Siempre tengo que tener un teleprompter porque me distraigo”, explicó sobre lo que vive durante sus presentaciones.

Su condición hace que tenga un estilo de vida mucho más difícil que el resto, y parte de ello se debe a que muchas cosas se dejan de recordar, lo que trae una serie de consecuencias que, al final del día, la perjudican: “El TDAH no es esa parte simpática de que se te olvidan las cosas, eres despistado, eres hiperactivo; tiene otro lado que es agresivo, que es depresivo, hipersensible”, le contó a García.

“Solemos ser desordenados, no podemos terminar las tareas. Son cosas que afectan tu vida diaria. Tendemos a tener una autoestima baja porque, durante toda nuestra vida, nos están corrigiendo. La gente nos está dando un mal feedback: estás haciendo esto mal, estate quieto, no te muevas, no grites”, reveló la cantante sobre este trastorno.

