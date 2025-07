Jennifer López disfruta del verano en España durante su gira ‘Up All Night: Live in 2025’

El pasado 8 de julio, Jennifer López dio un concierto en Pontevedra, en Galicia, España, como parte de su gira ‘Up All Night: Live in 2025’. Así, la actriz y cantante se une a la lista de personalidades que están disfrutando del verano en Europa, aunque en su caso no está de vacaciones.

López se hospedó en un hotel de lujo llamado Eurostars Gran Hotel La Toja, un hotel de lujo ubicado en una isla, lo que ofrece impresionantes vistas del mar.

Durante sus días en el hotel, los paparazzi lograron capturar a la exesposa de Ben Affleck y Marc Anthony en el balcón de su habitación, haciendo estiramiento y poco arreglada.

El hotel es una estructura llamativa por su diseño antiguo. Es por eso que el lugar mezcla historia y modernismo. Además de las cómodas habitaciones, este sitio ofrece dos restaurantes, bar, piscina exterior, gimnasio y un spa.

López presumió parte de las áreas al aire libre del hotel en una publicación que hizo en Instagram hace un par de días.

Ya debe haber dejado Pontevedra, pues este jueves 10 de julio se presenta en el Estadio Nuevo Mirandilla, en Cádiz.

Su gira por España continuará, tiene agendados conciertos en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga (11 de julio), Movistar Arena de Madrid (13 de julio), Palau Sant Jordi de Barcelona (15 de julio), Bilbao Exhibition Centre de Bilbao (16 de julio) y Puerto de Santa Cruz en Tenerife (18 de julio).

Hay que recordar que el año pasado, antes de anunciar su separación de Ben Affleck, López decidió cancelar la gira que tenía pautada en Estados Unidos. En ese momento dijo que quería centrarse en su familia.

