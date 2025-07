Checo Pérez recibe el apoyo del director de Sauber para su regreso a la F1

Jonathan Wheatley, exdirector deportivo de Red Bull, no duda que Checo Pérez aún pueda rendir dentro de la Fórmula 1, a pesar del año sabático que el piloto mexicano tomó en la temporada 2025.

El nombre de Checo Pérez ha sido relacionado con los equipos de Alpine y Cadillac, la nueva escudería que estará en la categoría a partir de la temporada 2026.

Wheatley, quien actualmente es el director del equipo Kick Sauber habló sobre Checo Pérez y los cuatro años que coincidieron en Red Bull. El directivo aseveró que el originario de Jalisco tiene el ritmo y velocidad para estar en el Gran Circo.

“Disfruté mucho trabajando con @SChecoPerez. Tiene una gran personalidad, una gran actitud ante la vida, punto.”



“No tengo ninguna duda sobre su ritmo y su velocidad. Ha sido natural desde el principio.”



No tiene dudas de sus capacidades

“Está completamente enfocado en el rendimiento, ¿y qué más quieres de un piloto? No tengo ninguna duda sobre su ritmo, ni velocidad. Realizó algunas carreras tremendas en mi antiguo equipo y no creo que sea una gran barrera que haya tenido un tiempo sin pilotar un coche de Fórmula 1, porque cuando sabes cómo hacerlo, lo sabes hacer”, dijo Wheatley.

En el mismo tenor, Jonathan Wheatley aseguró que Checo Pérez exige a los integrantes del equipo a exigirse y dar lo mejor de sí.

Y Wheatley advirtió: “Pasé mucho tiempo con él al principio porque quería conocerlo y quería que se adaptara al equipo. Lo que realmente me gustó fue que me desafió en mi rol deportivo, me presionó mucho, muy fuerte. Me hizo cuestionarme si estaba poniendo todo mi esfuerzo, no porque me criticara, sino porque te retaba de una manera positiva y lo disfruté”.

“Creo que eso me ayudó a motivarme para ser mejor en mi trabajo y me gustaría pensar que quizás fue recíproco y que el trabajo que hicimos juntos lo hizo mejor en el suyo”, añadió Wheatley.

Checo Pérez logró cinco victorias con el equipo austriaco y alcanzó el subcampeonato mundial de pilotos en 2023.

