“Es una ex empleada que me ha estado acosando”: alcalde Adams sobre abogada en demanda por corrupción en NYPD

Al comentar la demanda presentada en su contra por cuatro jefes retirados del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el alcalde Eric Adams atacó a la abogada que los representa, Sarena Townsend.

El alcalde, acusado en la demanda de favoritismo y corrupción, dijo que las constantes críticas de Townsend plantean dudas sobre los señalamientos. “Adams, quien en gran medida no abordó el fondo de las acusaciones condenatorias de los ex jefes, calificó a la abogada, Sarena Townsend, como ´una ex empleada del Departamento de Correccionales que básicamente me ha estado acosando'”, resumió hoy Daily News.

Louis Molina, el primer Comisionado Correccional de Adams al llegar a la alcaldía, despidió a Townsend en 2022 después de que ella se negara a su exigencia de desestimar unos 2,000 casos disciplinarios pendientes presentados contra agentes. En ese momento su despido fue ampliamente criticado.

Townsend se dedicó posteriormente al derecho privado y ha criticado abiertamente la gestión de Adams, especialmente sus políticas sobre las cárceles de la ciudad, y ha gestionado varios casos de alto perfil como abogado demandante.

“Todas las demandas son con fundamento y no tienen nada que ver conmigo”, respondió Townsend a los comentarios de Adams, añadiendo que el alcalde debería considerar sus palabras con más cuidado. “Es difamatorio insinuar que estoy cometiendo un delito”, declaró al Daily News. “Él es el alcalde, yo soy un abogado que presenta una demanda. Cuando los clientes acudan a mí con una demanda con fundamento, los representaré. Creo que debería consultar con su abogado sobre lo que puede y no puede decir de un ciudadano común”.

Townsend, quien además es ex fiscal adjunto de distrito en la Fiscalía de Brooklyn, añadió: “Una vez me dijeron que cuando no se tiene una defensa sólida para un caso, es cuando hay que recurrir a ataques personales”.

Kayla Mamelak, portavoz del alcalde, respondió a las demandas a principios de semana afirmando que “la administración de Adams exige a todos los empleados municipales, incluidos los directivos del Departamento de Policía de Nueva York, los más altos estándares… Revisaremos las demandas”.

“Una cosa está meridianamente clara: se trata de acusaciones engañosas e interesadas, presentadas por una ex empleada descontenta con una venganza personal, que fue despedida de su cargo en la ciudad y ha pasado los últimos tres años librando una campaña en redes sociales contra el alcalde Adams y esta administración”, añadió la vocera.

¿De qué se trata la demanda?

La noche de este lunes cuatro ex jefes de alto rango del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) presentaron una demanda contra el alcalde Adams alegando que se vieron obligados a jubilarse tras quejarse de que amigos “no calificados” estaban siendo colocados en prestigiosos puestos policiales, a veces tras supuestamente sobornar para conseguirlos.

Los cuatro ex jefes demandantes –James Essig, Matthew Pontillo, Joseph Veneziano y Christopher McCormack– se jubilaron en el otoño de 2023 como parte de una reestructuración del departamento. En sus demandas alegan que se vieron obligados a dimitir tras expresar su preocupación por un supuesto problema sistemático dentro de NYPD, según el cual aliados de Adams estaban siendo asignados a unidades de élite del Departamento de Policía de Nueva York a pesar de su escasa experiencia.

Las demandas también acusan al ex comisionado NYPD Edward Cabán -el único hispano en la historia en ocupar ese cargo- y al ex jefe Jeffrey Maddrey, alegando que participaron en una conspiración con el alcalde para castigar a los cuatro ex policías de alto rango. Dos de las demandas también citan al ex vicealcalde de Seguridad Pública Phil Banks y al actual jefe NYPD John Chell como acusados, alegando que también participaron en el plan.

Según las demandas, Cabán, Maddrey, Banks y Chell amenazaron a los cuatro jefes con degradaciones drásticas tras presentar sus quejas en 2023 y que ello no les dejó otra opción que jubilarse. También alegan que actuaron “con la autoridad expresa del alcalde Adams”.

Essig alega que Cabán ignoró su denuncia porque él participaba en una práctica similar, al haber “seleccionado cuidadosamente a amigos y compinches” para ascensos discrecionales que eludían los procedimientos oficiales.

Incluso Essig alega, citando información y convicciones, que Cabán incurrió en dicha práctica porque “vendía ascensos” a policías por “hasta $15,000 dólares” cada uno. Según la demanda, Cabán “actualmente está bajo investigación federal por vender ascensos discrecionales”.

Banks y Cabán renunciaron el año pasado después de que sus domicilios fueran registrados y sus teléfonos confiscados en investigaciones federales de corrupción. No se les ha imputado ningún delito. También dimitieron en octubre su hermano, el rector escolar David Banks y su pareja, la primera vicealcaldesa Sheena Wright.

Esos casos son independientes de la investigación que resultó en la acusación formal contra el alcalde en septiembre de 2024 por soborno y fraude en la financiación de campañas, y de la cual fue eximido en abril pasado por supuesta orden de Donald Trump al Departamento de Justicia (DOJ). Al momento, Adams aspira ser reelecto como alcalde, presentándose como candidato independiente a las elecciones del 4 de noviembre, pero tiene los sondeos muy en contra.

Maddrey renunció en diciembre tras ser investigado federalmente por acusaciones de haber obligado a una subordinada a realizarle actos sexuales a cambio de horas extras. Luego, en enero, su hogar fue allanado por el FBI.

En septiembre se denunció que el funcionario Raymond Martin fue despedido de la alcaldía de Nueva York porque supuestamente usó su cargo para facilitar un contacto “corrupto” entre el dueño de un bar y James Cabán, hermano gemelo del entonces ex comisionado NYPD Cabán. Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.