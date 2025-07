William Valdés sale en defensa de Lina Luaces tras críticas por su título como Miss Cuba 2025

Lina Luaces, hija de Lili Estefan, fue coronada como Miss Universo Cuba 2025 y, desde entonces, ha recibido fuertes comentarios en su contra, ya que algunos internautas creen que supuestamente sus parientes habrían pagado para que ella obtuviera ese puesto. Por ello, William Valdés compartió un video en sus redes sociales para pronunciarse en contra del odio que ella está recibiendo.

El actor y también presentador mencionó que se dirigía a aquellos que no dejan de expresarse negativamente sobre Lina y a quienes tildó de “resentidos” por su triunfo, del cual aseguró que lo logró tras su arduo trabajo, esmero y dedicación que siempre ha tenido en el mundo del modelaje, ya que no es un secreto que ella anteriormente destacó en importantes pasarelas.

“Si algo me tiene harto de la comunidad cubana es ver que cada vez que un cubano logra algo, la propia comunidad sale a las calles a literalmente buscarle el defecto a esa persona. Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, ganó el Miss Cuba 2025, ¿y qué hicieron los cubanos de Miami? He visto muchos videos. ¿La celebró, se llenó de orgullo? No, se la comieron viva en TikTok. Que si no representa a Cuba, que si la pusieron ahí porque su mamá es famosa y compró el certamen. ¿Qué más le van a reclamar? ¿Que nació linda?”, dijo en un video compartido en su Instagram.

Valdés dijo que entre cubanos el apoyo que se percibe es mínimo y, en lugar de festejar los logros, muchos ven lo negativo en las diferentes situaciones. Sin embargo, sus declaraciones no fueron recibidas de la mejor manera, y algunos usuarios afirmaron que sus palabras fueron para intentar viralizarse en las distintas plataformas.

“Lo nuestro es talento; en vez de aplaudir, tiramos piedras. En vez de apoyar, buscamos cómo descalificar. Y Dios me libre de que alguien destaque, porque enseguida empiezan: ¿y este quién se cree? Se llama disciplina, se llama esfuerzo y se llama estar donde otros critican, pero no se atreven a estar… Lina ganó, bien ganado, aunque te arda”, agregó.

¿Qué le dicen a Lina Luaces?

“Hay un poquito de nepotismo en tu corona comprada”, “No, señor. Ella ni siquiera habla bien el español”, “Lo que vimos fue un resultado comprado, manipulado y alejado totalmente de lo que debió ser un homenaje a la verdadera esencia cubana”, “¿Por qué no compraste mejor Miss USA?”, “Tú no ganaste eso. Por tu popularidad y las influencias de tu familia te dieron la corona”, escribieron en una de sus publicaciones.

