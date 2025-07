Aylín Mujica: amor, divorcios y la búsqueda de una familia numerosa

Aylín Mujica fue invitada al pódcast de Rodner Figueroa, un espacio donde él entrevista a diversas personalidades del mundo del entretenimiento, y aborda temas impactantes sobre la vida de los famosos. En esta ocasión no fue la excepción, ya que la cubana se sinceró sobre cómo ha sido su vida en el ámbito amoroso y las veces que ha tenido que divorciarse por diversos motivos.

Osamu Menéndez fue su primer esposo y también padre de su hijo mayor, a quien tiene mucho que agradecer, ya que también fue una pieza clave en su carrera artística. Él se quedó cuidando al pequeño para que ella pudiera abrirse puertas en el mundo del espectáculo en otro país y se refiere a él de manera positiva: “Fue amor a primera vista; al mes nos estábamos casando. Él me fue muy infiel. Un gran padre y un gran ser humano“.

Alejandro Gavira fue el segundo hombre con quien contrajo matrimonio, y fruto de ese amor nació su segundo hijo, Alejandro. La actriz tampoco se refirió de manera negativa al productor, con quien no tiene quejas sobre lo que fue esa etapa amorosa que vivieron hace mucho tiempo, pero por razones que no reveló, se terminaron divorciando: “Esa fue una relación muy madura, con un hombre que me protegió mucho”.

Mujica ha tenido una gran trayectoria artística, no solamente en novelas, sino también en reality shows y como presentadora de televisión en Telemundo. Durante la conversación con Figueroa, ella mencionó que siempre quiso tener una familia numerosa, pero solo logró tener tres hijos. En la actualidad, el mayor tiene 30 años, el segundo 22 y la tercera 15, cada uno de padres diferentes.

“Yo siempre quise ser mamá, quería tener 5 o 6 hijos. No he tenido mucha suerte en el amor ni con las parejas. Cada divorcio ha sido un fracaso; yo tengo un issue con los finales. No me gustan los finales”, dijo.

La cubana se vio envuelta en una polémica en 1997 por haber intervenido en la relación sentimental de Paulina Rubio, y la particularidad surge en que el hombre en común nunca fue honesto con Mujica, lo que generó un completo escándalo, ya que ellos iban a contraer nupcias: “Después me entero de que él era el prometido de Paulina. Se iban a casar a la siguiente semana. Creo que en ese momento me odió“, añadió.

