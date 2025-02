Aylín Mujica da pistas de su nuevo proyecto tras salir temporalmente de La Mesa Caliente

La presentadora cubana de televisión Aylín Mujica subió a su cuenta en Instagram un reel en el que se vio parte de lo que será su nuevo proyecto en la industria del entretenimiento.

Por ahora, la artista no ha revelado de qué se trata esta nueva experiencia que asumirá en su carrera profesional, pero todo parece indicar que se trata de una novela o serie, ya que estuvo junto al actor colombiano Miguel Varoni, conocido por papeles emblemáticos como el de Pedro, el escamoso.

En la publicación, la famosa se mostró en una reunión, en la que afinaron detalles de este trabajo.

Además de esto, Aylín Mujica comentó: “Nuevo proyecto”.

Por esta razón, hace unos días la famosa salió del show de Telemundo La Mesa Caliente, una noticia que entristeció a sus compañeras, que igualmente le manifestaron su apoyo para este nuevo reto profesional.

Giselle Blondet fue la encargada de compartir la información en ese momento: “Les tenemos que contar que Aylín nos va a dejar por unos mesecitos porque tiene un proyecto especial que es muy importante y muy pronto lo vamos a anunciar. Pero te queríamos decir que estamos muy orgullosas de ti y lo más importante, que eres una excelente amiga, una excelente compañera, tienes un corazón de oro, y de verdad te vamos a extrañar muchísimo”.

Myrka Dellanos también aprovechó la oportunidad para indicarle: “Ahí te vamos a estar viendo y te vamos a estar apoyando, igual que cuando te fuiste a La Isla: Desafío Extremo”.

Aylín Mujica, luego de las declaraciones de sus compañeras, afirmó: “Son las mejores compañeras que he tenido en mi vida, en mi carrera. Gracias, no saben cómo disfruto venir aquí, estar con ustedes y conectar con el público. Gracias por todo lo que he aprendido con ustedes, pero volveré”.

