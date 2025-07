Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 12 de julio de 2025

a jornada de boxeo pautada para hoy sábado 28 de septiembre promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Parara este sábado se esperan muchos combates que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.

De ellos, en Nueva York destacará el enfrentamiento entre Shakur Steveson y William Zepeda, quienes se medirán por el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo, cartelera que también medirá al boricua Edgar Berlanga frente al invicto Hamzah Sheeraz.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Nueva York, EE. UU. (DAZN)



🏆 Combates por Título Mundial:



Shakur Stevenson (23‑0‑0, 11 KO) vs. William Zepeda (33‑0‑0, 27 KO)

12 asaltos – Título peso ligero CMB

Alberto Puello (24‑0‑0, 10 KO) vs. Subriel Matías (22‑2‑0, 22 KO)

12 asaltos – Título peso superligero CMB



Contender Showcase:

Edgar Berlanga (23‑1‑0, 18 KO) vs. Hamzah Sheeraz (14‑0‑0)

12 asaltos – Peso mediano

David Morrell (15‑0‑0, 12 KO) vs. Imam Khataev (7‑0‑0)

12 asaltos – Peso semipesado



El Paso, Texas (DAZN)



🏆 Combate por Título Mundial Femenino



Stephanie Han (10‑0‑0, 3 KO) vs. Bexcy Mateus (8-1-0, 7 KO)

10 asaltos – Título peso ligero AMB



Cartelera principal:



Abraham Pérez vs. Ángel Geovanny Meza – 8 asaltos, peso mosca

Jorge Tovar vs. George Sosa – 8 asaltos, peso mediano

Andrés Rey vs. Alexander Cecena Acuña – 6 asaltos, peso ligero

Rubén Rouke vs. Luis Gerardo Pérez – 6 asaltos, peso superligero

Nayeli Rodríguez vs. Alexis Araiza Mones – 4 asaltos, peso mosca femenino

Alexis Araiza Mones vs. Nancy Franco – 6 asaltos, peso supermosca femenino

Ivy Enríquez vs. Damiana Andrello – 4 asaltos, peso gallo femenino

Marcos Durán vs. Joshua Brice – 4 asaltos, peso pesado



Orlando, Florida (DAZN)



Gurgen Hovhannisyan vs. Chris Thomas – 10 asaltos, peso pesado

Angel Barrientes vs. Jorge De Jesús Romero – 10 asaltos, peso supergallo

Drake Banks vs. Colby Madison – 8 asaltos, peso pesado

Aleksei Dronov vs. Joel Caudle – 8 asaltos, peso pesado

Gabriela Téllez vs. Elizabeth Chávez Espinoza – 6 asaltos, peso superpluma femenino

Roberto Raúl Rivera Gómez vs. José Saant – 6 asaltos, peso pluma

Jocksan Blanco vs. Luis Solís – 6 asaltos, peso superwelter

Geise Reyes Del Verso vs. José Arturo Esquivel – 6 asaltos, peso welter

Carlos Lebrón vs. Anel Dudo – 4 asaltos, peso gallo



Fresno, California (Sin transmisión)



Vladimir Hernández vs. Francisco Daniel Verón – 10 asaltos, peso superwelter

Lester Martínez vs. Pierre Hubert Dibombe – 10 asaltos, peso supermediano

Erick Badillo vs. Gerardo Zapata – 10 asaltos, peso minimosca

Tsendbaatar Erdenebat vs. Humberto Galindo – 10 asaltos, peso superpluma

Katsuma Akitsugi vs. Jonas Sultán – 8 asaltos, peso gallo

Carlos Balderas vs. Salvador Briceño – 8 asaltos, peso superligero

Jessie Guerrero vs. Shaiel Einel Pérez Román – 6 asaltos, peso mosca

