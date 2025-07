Canelo Álvarez reconoce sus fracasos en el boxeo mientras asegura que es uno de los mejores en la historia

El boxeador mexicano y actual campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se ha convertido en una de las figuras más importantes dentro del pugilismo mundial gracias al gran dominio que ha mantenido en su división durante los últimos años; aunque reconoció que ha vivido momentos complicados a enfrentar a otras grandes leyendas del deporte que han logrado superarlo.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el exfutbolista Miguel Layún en su podcast ‘We Are Brave’, donde recordó las únicas dos derrotas que ha tenido a lo largo de su carrera y que justamente fueron contra el estadounidense Floyd Mayweather Jr. y el ruso Dmitry Bivol; además de esto consideró que se siente como uno de los mejores de todos los tiempos en esta disciplina por haberle dado una nueva cara al deporte.

“Yo fracasé con Floyd Mayweather Jr., fracasé con Dmitry Bivol, pero intenté cosas chingonas y sigo siendo uno de los mejores de la historia”, expresó el peleador azteca que actualmente se prepara para el combate que tendrá contra Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Durante su entrevista el Canelo Álvarez también aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a sus haters, quienes constantemente lo critican por todas las decisiones que ha ido tomando en su carrera profesional; especialmente tras los últimos dos años en los que ha enfrentado a rivales que ha superado sin problemas al tener un mayor nivel deportivo.

“Criticar es más fácil, pero lo hacen porque se sienten menos, realmente somos más los que apoyamos a los mexicanos”, destacó el peleador al considerar que ya no tiene nada que demostrar porque ha conseguido todo lo que esperaba en su carrera.

Derrota ante Mayweather

Para finalizar, el boxeador mexicano habló sobre la derrota que sufrió en su juventud contra el estadounidense Floyd Mayweather Jr. y aseguró que fue un punto tan importante en su carrera que le dio un cambio drástico para poder convertirse en el campeón que es actualmente.

“Cuando perdí con Floyd Mayweather tenía 23 años, obviamente no estaba listo para esa pelea y yo sentí que sí. Yo creo que me pegó una depresión, pero no tenía a alguien con esa educación de decirme que había psicólogos. Me deprimí y como pude empecé a pensar y dije: ‘voy a ser el mejor del mundo’”, concluyó.

