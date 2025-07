Orlando Bloom canta, baila y celebra su soltería con Oasis en Manchester

Orlando Bloom está viviendo su soltería como todo un rockstar. A tan solo unas semanas de haber confirmado su separación de Katy Perry, el actor británico de 48 años decidió que era momento de cantar a todo pulmón y dejarse llevar por la nostalgia noventera asistiendo al esperado concierto que ofreció Oasis el sábado en Manchester.

Desde antes del show, Orlando dejó ver que estaba muy entusiasmado. En sus redes sociales publicó un video con la frase: “Camino a Oasis. No podría estar más emocionado”. En otro clip, sonriendo de oreja a oreja, bromeó diciendo: “Va a ser una gran noche de karaoke”.

La estrella de ‘Pirates of the Caribbean’ disfrutó del concierto desde la zona VIP, rodeado de amigos, buena vibra y, por si fuera poco, acompañado por Lennon y Gene, los hijos de Liam Gallagher.

Durante el show, Bloom se transformó en un verdadero fan y se grabó bailando y cantando con toda el alma himnos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger”, “Champagne Supernova” y hasta joyitas como “Take Me Away” y “Half the World Away”.

Las historias en Instagram no pararon y el actor hasta se animó a bromear con sus seguidores: “Si no les gusta Oasis, deslicen hacia arriba. Si quieren verme repasar algunos de mis karaokes favoritos para reírse, aquí los tienen”.

Después del concierto, Bloom se puso un poquito nostálgico y compartió una reflexión que seguramente tocó el corazón de los fans más fieles: “Mi yo de 16 años, que estaba en Knebworth, simplemente lo dejé todo en Manchester. ¡Qué increíble noche!”.

Esta salida de Orlando Bloom llega poco después de que él y Katy Perry anunciaran el final de su relación de nueve años. La pareja, que se comprometió hace seis y tiene una hija, Daisy Dove, publicó un comunicado conjunto confirmando la separación.

“Orlando y Katy han estado cambiando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida. Seguirán siendo vistos juntos como familia, ya que su prioridad común es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo“, dijeron sus representantes a través de un comunicado de prensa.

