¿Dónde hay más suerte con el Powerball? Nueva York y Nueva Jersey quedan fuera del Top 5

Un nuevo análisis de datos históricos del Powerball ha revelado qué estados de Estados Unidos tienen las mayores probabilidades de producir ganadores, y el resultado no es alentador para los residentes del área triestatal.

Ni Nueva York ni Nueva Jersey lograron posicionarse entre los 5 primeros lugares del ranking, pese a su alta participación en el popular sorteo.

El estudio fue realizado por la plataforma de análisis CSDB.gg, que examinó los resultados del Powerball desde su lanzamiento en 1992 hasta el año 2025. El objetivo fue identificar en qué estados los ciudadanos tienen más probabilidades de ganar, evaluando no solo a los ganadores del premio mayor (jackpot), sino también a quienes acertaron cinco números con o sin Power Play.

Rhode Island lidera el ranking con la tasa más alta de ganadores

Según el informe, Rhode Island encabeza la lista como el estado con mayor número de ganadores por cada 100,000 habitantes, alcanzando una tasa de 38.39 premios. A pesar de ser uno de los estados más pequeños del país, ha acumulado un total de 427 victorias en Powerball durante las últimas 3 décadas.

Este sorprendente liderazgo puede atribuirse tanto a la fidelidad de los jugadores locales como a la menor densidad poblacional del estado, lo que eleva la tasa per cápita. En contraste, estados más grandes y densamente poblados, como Nueva York y California, muestran un volumen total de ganadores alto, pero con tasas muy bajas si se considera el tamaño de su población.

West Virginia, Delaware, New Hampshire e Indiana completan el Top 5

En el segundo lugar del ranking se encuentra West Virginia, con una tasa de 27.29 ganadores por cada 100,000 habitantes, sumando más de 483 premios totales. El estado mantiene una tradición firme en la compra de boletos y ha sido parte del Powerball desde sus inicios, lo que también le ha dado una ventaja en el acumulado histórico.

Delaware, New Hampshire e Indiana completan el Top 5. New Hampshire, en particular, ha registrado 285 ganadores en su historia, con una tasa de 21.15 por cada 100,000 residentes, lo que consolida su posición como uno de los estados más afortunados del noreste.

Quizá la densidad de población y la cantidad de jugadores de lotería en el área triestatal hace que haya pocos afortunados ganadores. (Foto: Shutterstock)

Nueva York y Nueva Jersey: muchas ventas, pocas victorias per cápita

Aunque miles de personas en Nueva York y Nueva Jersey compran boletos regularmente con la esperanza de ganarse el premio mayor, el estudio revela que las probabilidades per cápita son considerablemente bajas en comparación con otros estados.

Nueva Jersey ocupa la posición 31, con apenas 2.45 ganadores por cada 100,000 habitantes, mientras que Nueva York le sigue en el lugar 32, con 2.14 ganadores por la misma proporción. A pesar de contar con cientos de ganadores en términos absolutos, el tamaño de su población diluye las probabilidades individuales de ganar.

Este dato resulta particularmente relevante para los millones de jugadores en el área triestatal que depositan su esperanza semanal en un boleto de Powerball.

¿Dónde hay menos suerte? Mississippi encabeza la lista de los menos afortunados

En el extremo opuesto del ranking, el estudio señala a Mississippi como el estado con la menor tasa de ganadores de Powerball. Desde que se incorporó oficialmente al juego en 2020, solo ha registrado 2 ganadores, lo que representa una tasa de apenas 0.07 por cada 100,000 habitantes.

Otros estados con resultados decepcionantes incluyen:

1) California: 357 ganadores totales, pero solo 0.91 por cada 100,000 habitantes

2) Texas: 275 ganadores, 0.88 por cada 100,000 habitantes

3) Wyoming: 0.85 ganadores por 100,000

4) Washington: solo 0.78 ganadores por cada 100,000 habitantes

A pesar de su elevado número de ventas, estos estados no logran convertir la participación en una tasa elevada de ganadores.

La disparidad entre estados pequeños con muchas victorias y grandes estados con tasas más bajas podría generar suspicacias entre algunos jugadores. No obstante, Corey Sims, jefe de contenido de CSDB.gg, asegura que los resultados reflejan otros factores, no un sesgo en el sistema.

“Las diferencias regionales en los ganadores de Powerball son notables, con estados más pequeños del noreste superando a otros en términos per cápita”, explicó Sims.

“Esto no significa que la lotería esté arreglada. Simplemente, resalta que los hábitos de compra de boletos varían entre regiones y que las tasas de ganancia pueden estar influenciadas por el año en que cada estado se unió al Powerball”, añadió.

De hecho, los estados que se incorporaron más recientemente, como Mississippi, tienen menos tiempo acumulado para registrar grandes cantidades de ganadores, lo que impacta directamente en su posición en la lista.

¿Es mejor jugar al Powerball en estados pequeños?

Si bien las probabilidades de ganar siguen siendo bajas en cualquier lugar, los datos sugieren que los estados con menor población y alta participación per cápita tienen más oportunidades estadísticas de generar ganadores. Para los fanáticos del Powerball, tal vez convenga más jugar en Rhode Island o West Virginia que en Nueva York o California.

Sin embargo, como en toda lotería, el azar sigue siendo el factor principal. Lo único seguro es que, para ganar, hay que jugar.

