Lina Luaces, hija de Lili Estefan, confiesa que odiaba su estatura

Aunque ahora brilla con luz propia y se prepara para representar a Cuba en el próximo certamen de Miss Universo, Lina Luaces, hija de la conductora Lili Estefan, dejó claro que el camino hacia la seguridad en sí misma no siempre ha sido sencillo. La modelo, de 22 años, que llama la atención con su porte y elegancia, compartió recientemente que durante su adolescencia le costaba mucho trabajo aceptarse físicamente.

Todo ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, cuando una seguidora le hizo una pregunta que tocó una fibra sensible en Lina: “Lo siento mucho, pero tengo que preguntarte, ¿por qué eres tan alta?”.

Lejos de ofenderse, Lina aprovechó para sincerarse y hablar sobre la inseguridad que tuvo durante años debido a su estatura.

“Antes sí lo odiaba mucho, pero mucho, mucho, mucho… porque cada vez que conocía a alguien lo primero que me decían era: ‘¡Wow! Eres muy alta’”, confesó sin rodeos. “Y odiaba eso, pero ahora he aprendido a aceptarlo porque no hay nada que pueda hacer al respecto“.

Con una madurez que refleja el proceso de amor propio que ha vivido, la también hija del empresario Lorenzo Luaces aseguró que esa etapa ya quedó atrás.

“Ya lo superé“, comentó la hija de Lili Estefan, quien además destacó que la altura es un rasgo característico en su familia, ya que es algo que comparte con sus padres, Lili Estefan y Lorenzo Luaces, además de su hermano mayor, Lorencito.

“Mi papá mide entre 6’3″ y 6’4″ (1.92 m y 1.95 m), mi mamá mide 5’9″ (1.75 m), mi hermano 6’3″, y yo estoy entre mi mamá y mi papá”, compartió con orgullo.

De esta manera, hoy Lina reafirma que no solo se siente cómoda en su propia piel, sino que además se está preparando para conquistar una de las plataformas más importantes del mundo del modelaje y la representación femenina.

