Raúl de Molina expresa su preocupación por las redadas de ICE

Raúl de Molina finalmente regresó a “El Gordo y La Flaca” luego de haber permanecido en reposo durante mes y medio tras una operación a la que fue sometido y que se complicó. Sin embargo, quiso enfocarse en lo preocupado que se ha sentido al ver lo que ocurre con las constantes redadas y la forma en la que son tratados los inmigrantes, circunstancia que ha ido empeorando en las últimas semanas debido a las políticas de Donald Trump.

El presentador de televisión se vio visiblemente afectado por la cantidad de familias separadas en los últimos días: “Me sentía en mi casa con los brazos cruzados cuando veía la injusticia que está ocurriendo en este país con los inmigrantes. No podía creer lo que sucedía en la ciudad donde comencé mi carrera”.

Tras las medidas que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, Trump mandó construir una nueva cárcel destinada a inmigrantes y Raúl rechazó que muchas personas se acerquen al lugar para tomarse fotos con la mencionada fachada de fondo, ya que considera que es un tema bastante delicado como para tener este tipo de comportamientos.

“Ahora veo a la gente en la Florida tirándose fotos frente a la prisión que abrieron, que se llama Alligator Alcatraz, y digo: ¿esta gente no tiene hijos, no tiene hermanos? Sabiendo que hay personas sufriendo allá adentro, algunos que no se merecen esto y que llevan viviendo en este país 20 o 30 años. Para mí eso es horrible y no podía hablarlo, no lo podía manifestar. Señores, mi corazón está con ustedes”, agregó.

El cubano expresó que considera un atropello lo que están haciendo los agentes de ICE. Además, manifestó su disgusto por el hecho de estar en su casa y no poder pronunciarse en contra de la guerra que ocurrió hace pocas semanas, ya que por trabajar en televisión no podía procesar su presencia en el hogar mientras sucedían hechos que quedarán marcados en la historia de un país conocido como el “sueño americano”.

“La injusticia que está pasando con los inmigrantes, que los están deportando. No puedo entender esto. Quería comentar sobre la guerra que finalmente sucedió entre Israel, Irán y Estados Unidos; fueron momentos muy difíciles en mi casa y yo no podía decir nada”, dijo en una nueva emisión de “El Gordo y La Flaca”.

