‘Tengo muchas ganas de verlo’: Raúl de Molina anuncia su regreso a El Gordo y la Flaca

Luego de varias semanas fuera de El Gordo y la Flaca, el presentador de televisión Raúl de Molina anunció que el próximo lunes 14 de julio regresa al emblemático show de la cadena Univision.

El cubano-estadounidense subió un video en su cuenta en Instagram en el que contó que está feliz por volver al set del programa de entretenimiento en el que comparte la conducción junto con Lili Estefan.

“Nos vemos este próximo lunes Julio 14 en El Gordo y la Flaca. Ha sido una recuperación más larga de lo que yo pensaba, pero con la ayuda de mi esposa y los doctores voy a trabajar esta próxima semana”, dijo.

Raúl de Molina agradeció al equipo médico que lo atendió luego de la paniculectomía, cirugía que se hizo en Miami. “Todavía me falta mucho para estar completamente bien pero voy mejorando día a día. Gracias al doctor Juan Rivera por seguir paso a paso mi recuperación. Que si supiera todo este proceso me hubiera operado se lo cuento el lunes en el programa. Gracias a Mariel Cardona y a todos mis amigos por el apoyo”.

El famoso también bromeó con todo lo que lo han consentido por su recuperación: “Por favor paren de traerme helado cuando me visitan que voy a engordar lo que me quitaron. Un abrazo a todos y los quiero Mercy Hospital de Miami. Quiero aclarar para los que comentan que no soy yo, que es un vídeo de Tom Cruise hablando como yo en inteligencia artificial, que no es verdad. Soy yo”.

En el video dijo que está muy ansioso por volver a su trabajo luego de tantos días de descanso: “Estoy aquí en mi casa recuperándome de mi operación y este próximo lunes, señores, regreso a El Gordo y la Flaca, espero que todos estén bien. De verdad que tengo muchas ganas de verlos allá, a mi equipo, al público”.

El público se mostró muy ansioso por verlo de nuevo en el show y por eso afirmaron: “Te ves muy bien, querido Raúl. Un fuerte abrazo y beso con mucho cariño”, “Muchas bendiciones y las mejores vibras para una pronta recuperación”, “Me alegro de que todo salió bien, Raúl”.

Sigue leyendo:

· Raúl de Molina revela que sufrió una complicación tras su cirugía

· ¿Qué operación se hizo Raúl de Molina, presentador de El Gordo y la Flaca?

· Fans piden pronta recuperación de Raúl de Molina: ‘Se te extraña’