Belinda revela por qué aprendió a hablar inglés, reconoce que no fue fácil

Belinda se convirtió en tendencia luego de su aparición como invitada especial en el Zach Sang Show, el popular programa estadounidense que la tuvo como protagonista para hablar de su música, su carrera y, lo que más sorprendió, su impresionante dominio del inglés.

Durante la entrevista, la cantante reveló detalles inéditos sobre cómo aprendió el idioma y las razones detrás de su habilidad para hablarlo con tanta fluidez.

Un motivo personal para aprender inglés

En medio de la conversación, Belinda explicó que su proceso para aprender inglés fue completamente natural, y algo muy ligado a su vida personal y es que aunque muchos pensarían que se debe a su carrera internacional, la cantante fue más allá.

“Los novios estadounidenses que he tenido aquí y allá (…) no eres tímido al preguntar ‘¿cómo se dice esto?’ porque somos tímidos a veces y es necesario no serlo”, confesó la intérprete de “Bella traición”.

Así, a través de sus relaciones personales, Belinda no solo mejoró su vocabulario y pronunciación, sino que también logró familiarizarse con las estructuras y expresiones propias del inglés, un proceso que ella misma describe como “multifacético”.

Lo curioso es que la cantante considera que este tipo de interacciones fueron clave para perder el miedo a preguntar y aprender de manera rápida y práctica el idioma inglés.

“Definitivamente es la mejor forma de aprender”, comentó uno de los conductores, quien compartió una anécdota personal en la que, estando en una relación con alguien que no hablaba bien el idioma, aprovechó para mejorar su inglés. Incluso se atrevió a decir que, por ese motivo, terminó quedándose más tiempo con esa persona.

“¡Yo también lo he hecho! Lo siento”, respondió Belinda entre risas que contagió a los demás durante la entrevista.

La comparación divertida con Alexa

Un momento muy gracioso de la entrevista fue cuando los conductores le preguntaron si pensaba en inglés o en español cuando respondía, debido a la rapidez con la que contestaba.

Belinda, siempre carismática, respondió: “En español y traduzco, imagínate, además estoy respondiendo rápido, porque en español hablo muy despacio”.

Para hacerlo aún más divertido, bromeó comparando su habilidad para traducir con la velocidad con la que responde el asistente virtual Alexa.

“Pienso en español y traduzco como Alexa. Aunque Alexa es un poco más rápida, pero la próxima vez”. Esta comparación dejó claro que, para Belinda, aprender inglés fue un esfuerzo pero que ahora se siente satisfecha.

El valor de ser curioso y preguntar

La cantante también dejó claro que ser curioso y no tener miedo de preguntar es fundamental en el proceso de aprender un nuevo idioma.

Para Belinda, el haber vivido en un entorno bilingüe, especialmente a través de sus relaciones, le dio la confianza para hablar sin prejuicios.

“Es necesario no ser tímido, porque a veces la gente tiene miedo de preguntar, y eso es lo que ayuda a aprender rápido”, indicó la intérprete de “Luz sin gravedad”.

Aunque Belinda no dio nombres de sus exparejas, muchos recuerdan su relación con el ilusionista Criss Angel, un vínculo que, al parecer, contribuyó a su aprendizaje del idioma.

El inglés, un desafío personal

Aunque la fama internacional de Belinda le ha permitido estar expuesta a diferentes culturas y aprender otros idiomas, la artista dejó claro que su proceso con el inglés fue mucho más que un requisito profesional, fue un desafío personal que se enriqueció con experiencias cotidianas y la disposición de ser curiosa.

“Aprendí inglés porque me lo pedía la vida, porque mis relaciones personales me lo pedían, y porque, aunque a veces puede ser difícil, hay que aprovechar las oportunidades para mejorar cada día”, explicó Belinda, mostrando una faceta más humana de la artista.

