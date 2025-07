Biby Gaytán divide opiniones con radical cambio de look

La actriz y cantante Biby Gaytán volvió a dar de qué hablar debido a que esta vez decidió darle un giro total a su imagen con un radical cambio de look. La esposa de Eduardo Capetillo subió un video a su cuenta oficial de Instagram en el que aparece luciendo un corte de cabello tipo bob, cortito y muy lejos de su característica melena larga que tantos fans adoraban.

La publicación, aunque fue compartida hace ya una semana, se volvió viral recientemente y, como era de esperarse, las redes explotaron. Mientras algunos aplaudieron el atrevimiento y dijeron que se veía guapísima, otros no fueron tan amables.

“Noooooo, se ve más grande, se veía hermosa con su pelo largo… pero cada quien”, “Ojalá pronto te cereza tu cabello, este corte no era para ti”, “No, te echaste 20 años encima”, y “Te quiero, pero este corte parece el de la chimoltrufia. Sorry. Pero te adoro”.

Pero no todo fue drama. Hubo quienes sí celebraron el nuevo estilo de Biby y le mandaron mensajes de apoyo.

“Hermosa”, “Felicidades Biby por atreverte, te ves linda”, “Biby, te ves divina con ese cambio de look, como siempre” y “Pues yo opino todo lo contrario: se te ve genial el cabello”, son algunos de los comentarios.

Desliza

Lo curioso es que este cambio de look no es tan reciente como muchos creían. En realidad, en una publicación anterior, cuando mostró el atuendo que llevó a la boda de su hija Alejandra Capetillo, ya aparecía con el mismo corte, solo que nadie había reparado demasiado en él hasta ahora.

Hasta el momento, Biby Gaytán no ha emitido declaraciones adicionales sobre su nuevo look, por lo que los internautas especulan que podría tratarse de un cambio para su próximo proyecto.

Lo que sí es claro es que, les guste o no a todos, Biby Gaytán sigue siendo una de las famosas que logra captar la atención con cualquier cosa que haga.

Sigue leyendo: