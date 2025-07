Daniel Elbittar defiende su vida familiar y rechaza rumores de infidelidad

Daniel Elbittar, en los últimos días, ha ocupado los principales titulares del mundo del entretenimiento luego de que le informaron que le retiraron la nacionalidad venezolana y no podrá ingresar a su país natal. Sin embargo, esta vez el actor de destacadas telenovelas mexicanas se pronunció para manifestar su postura ante las especulaciones sobre su vida sentimental y que aparentemente estaría siendo infiel.

El venezolano explicó que este tipo de rumores se registran cuando graba un proyecto, pero detalló que siempre ha sido completamente falso, debido a que también está casado con la actriz Sabrina Seara, con quien tiene dos pequeños, y constantemente presumen cómo disfrutan los cuatro: “Cuando han surgido chismes de que a lo mejor tengo un romance con la protagonista, no tienen peso y se caen inmediatamente“, dijo a Mezcalent para Mamás Latinas.

El actor detalló que es sumamente cuidadoso en todo lo que respecta a su vida privada, por lo cual no se siente interesado en serle infiel a Sabrina, ya que considera que está muy agradecido por las experiencias que tiene en su familia. Normalmente, cuando no está trabajando, está con ellos disfrutando o creando recuerdos inolvidables, razón por la cual no le da mayor importancia a lo que se pueda decir sobre su vida.

“Primero, me cuido mucho. Yo no ando exponiéndome a ningún tipo de infidelidad; estoy felizmente casado con mi esposa y mis hijos. Cuando no estoy trabajando, estoy con ellos, así que no doy pie a que se hable o se diga algo de mí”, agregó durante la exclusiva.

Daniel Elbittar rechazó lo ocurrido con su nacionalidad

El actor se siente incómodo por la medida que tomaron hacia él tras manifestarse en contra de Nicolás Maduro. Por ello, se dirigió a la embajada venezolana en México y, cuando se presentó en el lugar, lo que hicieron fue cerrarle la puerta en la cara, de tal manera que no obtuvo ninguna respuesta ante su situación.

“Lo único que pido es lo que me corresponde por derecho. Nací en Venezuela y mi nacionalidad está protegida por la Constitución. No acepto que se me trate como si no existiera, ni que se me silencie por ejercer mi derecho a expresarme libremente”, dijo a los medios.

