Qué hispanos fueron nominados al Emmy 2025

Los Premios Emmy 2025 ya tienen a sus favoritos y, entre los nombres más destacados, hay varias figuras hispanas que competirán por una estatuilla en la ceremonia del próximo 14 de septiembre. Este año, la producción más nominada fue Severance, con 27 candidaturas, seguida por The Penguin, que consiguió 24.

Sin embargo, el foco también está puesto en tres artistas de raíces latinas que lograron nominaciones clave: Pedro Pascal, Javier Bardem y Liza Colón-Zayas.

Los hispanos que están nominados al Emmy 2025

1. Pedro Pascal: vuelve al ruedo con The Last of Us

El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal logró la cuarta nominación de su carrera, esta vez en la categoría de mejor actor en serie dramática por su interpretación de Joel en The Last of Us, la exitosa adaptación de HBO basada en el videojuego homónimo.

Pascal ya había sido nominado anteriormente por el mismo papel, y su actuación ha sido una constante entre las favoritas de la crítica.

Aunque enfrenta una competencia dura, su interpretación cargada de humanidad y profundidad emocional podría convertirlo en uno de los contendientes más sólidos para llevarse el galardón.

2. Javier Bardem: por su aterrador “José Menéndez”

El actor español Javier Bardem compite por su primer Emmy gracias a su trabajo como actor de reparto en serie limitada. Fue nominado por su papel de José Menéndez en Monsters, una producción de Netflix basada en hechos reales que explora el caso de los hermanos Menéndez.

Bardem da vida al temido patriarca, ofreciendo una actuación que ha sido descrita como perturbadora y cargada de tensión.

Su categoría está muy reñida: comparte nominación con actores como Peter Sarsgaard y Bill Camp (Presumed Innocent), además de Rob Delaney (Dying for Sex), Ashley Walters y Owen Cooper (Adolescence). Sin embargo, el prestigio de Bardem y la fuerza de su personaje podrían inclinar la balanza a su favor.

3. Liza Colón-Zayas: ¿repite victoria?

La actriz puertorriqueña-estadounidense Liza Colón-Zayas vuelve a estar nominada en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel en The Bear, donde interpreta a Tina, una de las piezas más humanas y entrañables del restaurante caótico que retrata la serie.

En la edición anterior, Colón-Zayas hizo historia al convertirse en la primera actriz latina en ganar en esta categoría, y su regreso al listado de nominadas confirma que su trabajo ha mantenido un nivel notable. Si gana de nuevo, consolidaría aún más su lugar entre las grandes intérpretes de la televisión contemporánea.