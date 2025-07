Miss Universe Latina: Gemmy cuenta que pasó hambre y frío cuando llegó a Nueva York 

En la gala de este jueves de Miss Universe Latina, la dominicana Gemmy Quelliz le contó a la venezolana Osmariel Villalobos parte de su historia de vida como inmigrante en los Estados Unidos.

Todo empezó porque su compañera le decía que su almohada estaba dura y que no se sentía tan cómoda para dormir ahí.

Por eso, Osmariel Villalobos se acostó en la cama de Gemmy, quien luego de escuchar esto, le dijo: “¿Tú sabes lo que es duro? Duro es dormir en un piso por años, que fue lo que me pasó a mí cuando llegué a Nueva York. Yo llegué mis primeros años durmiendo en una cama de aire”.

Luego de esto, la modelo indicó: “Había noches en que yo no podía dormir, hacía mucho frío”.

Además dijo que quien le dio alojo en una oportunidad le comentó que tenía que irse. La situación se hizo más difícil para Gemmy, quien explicó que hizo silencio durante largo rato para no preocupar a su familia.

“Yo no le decía a mi mamá para no preocuparla. Eso fue lo que me hizo a mí realmente decidirme porque yo decía yo no puedo tirar la toalla, no puedo darme por vencida porque mi familia depende de mí”, afirmó.

Además de esto, comentó entre lágrimas: “Mi familia no tenía una visa y si a mí me pasaba algo, ellos no podían subirse a un avión y socorrerme”.

Gemmy continuó en su relato: “Yo fui una persona que pasé hambre, pero hoy soy una persona que ha logrado sus sueños”.

Con su declaración, dejó ver todo lo que ha crecido en los Estados Unidos y cómo ha tenido un cambio importante en su vida, sobre todo ahora que compite por convertirse en la primera Miss USA Latina, con la posibilidad de representar a la comunidad latina en este país.

