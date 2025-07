Raúl de Molina agradece a su hija el apoyo recibido tras su cirugía

Raúl de Molina, luego de su operación para quitarse el exceso de piel que tenía en la parte del abdomen, tuvo una lenta recuperación y la audiencia de “El Gordo y la Flaca” comenzó a manifestarse por su ausencia. Sin embargo, el pasado lunes, después de varias semanas, pudo regresar al programa de televisión y tuvo un agradecimiento muy especial hacia su hija Mía, quien estuvo allí para cuidarlo día tras día.

“Mía, te quiero decir una cosa: con todas las peleas que tengo con ella, se ha portado de maravilla. Como la mejor hija del mundo. Se mudó a nuestra casa por 6 semanas, fue la que me salvó el día que me desmayé. Mía se ha portado espectacular, espectacular, espectacular”, expresó en el programa de entretenimiento de Univision.

La producción de dicho espacio le tuvo preparada una sorpresa para su regreso: un video de Mía donde expresó su admiración y respeto durante estas complejas semanas de recuperación, en las que se sintió mal y terminó desmayándose. Ella fue quien logró atender la emergencia para que lo evaluaran a tiempo y así continuar avanzando en su proceso de sanación.

“Hola, papi, te quería mandar un mensajito en tu primer día de regreso al trabajo. Sé que han sido unas semanas muy difíciles para ti, para mi mamá y para mí. Te deseo lo mejor en tu vuelta; sé que todo el mundo te ha extrañado mucho. Todo va a estar bien, estamos muy felices de tenerte de vuelta otra vez. Un besito. Te amo“, manifestó en un audiovisual compartido en “El Gordo y la Flaca”.

Semanas antes de volver al programa televisivo, ofreció una entrevista a People en Español para dar detalles del procedimiento quirúrgico al que fue sometido. Además, Raúl explicó que el proceso también lo realizaron porque parte de la piel de su barriga caía en grandes cantidades y las cosas para él se volvían incómodas. Su salida fue repentina, ya que no habían ofrecido información sobre el motivo de su ausencia.

“Me quitaron en la operación 15.4 libras de pellejo y gordura que me caía en la barriga… No podía nadar, no podía hacer ejercicio. Me molestaba mucho. Lo hice con un doctor que me recomendaron muchísimas personas”, expresó durante la exclusiva.

Sigue leyendo:

· Raúl de Molina expresa su preocupación por las redadas de ICE

· El regreso de Raúl de Molina al programa El Gordo y la Flaca

· Equipo de El Gordo y la Flaca le envía mensajes a Raúl de Molina por su regreso