Celos mortales: hombre baleado por ex de su novia en calle de Queens, Nueva York

Un esposo separado mató a tiros al nuevo novio de su ex anoche frente a una casa en Queens y luego escapó, informó la Policía de Nueva York.

El pistolero disparó repetidamente a la víctima de 50 años en el pecho y el estómago alrededor de las 10:30 p.m. frente a la residencia ubicada 119th St cerca de 28th Av en College Point.

El hombre, gravemente herido, fue trasladado de urgencia al NewYork-Presbyterian Queens Hospital, donde falleció poco después. El pistolero -quien, según fuentes, tiene 55 años y está separado de su esposa- huyó y no ha sido capturado al momento. La policía no ha revelado los nombres de los involucrados.

No quedó claro de inmediato si los dos hombres se pelearon antes del tiroteo o si éste le tendió una emboscada a su objetivo, comentó New York Post. La policía tampoco pudo confirmar de inmediato si la mujer presenció el crimen. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, esta semana Audwin Caines (62) fue arrestado como sospechoso de matar a tiros a su esposa enfermera a plena luz del día en una calle de Queens (NYC).

La violencia entre parejas es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada un hombre de 73 años fue acusado como sospechoso de matar brutalmente a su esposa en su hogar en El Bronx (NYC). Previamente una mujer fue arrestada y acusada de balear fatalmente a su novio dentro de su casa en Long Island (NY).

A fines de junio Darian Ficklin fue acusado de dispararle mortalmente a su novia en Nueva Jersey y luego huir a Delaware. En mayo Lashawn Duffie fue sentenciado a entre 38 años de cárcel y cadena perpetua por matar brutalmente a su ex novia Sugerys Ramírez atándola a una silla y quemándola dentro de un apartamento que estaba ocupando de manera ilegal en Brooklyn (NYC).

A fines de abril Dwayne Valentine, asistente legal de 40 años, fue apuñalado mortalmente dentro de su apartamento en El Bronx (NYC) y su novia Cynthia Phillips (37) confesó el crimen, según NYPD. También ese mes Ramón Reyes fue acusado de apuñalar a muerte a su suegra y herir a su esposa en su apartamento en El Bronx (NYC) mientras los dos hijos pequeños de la pareja observaban. Y Justin Soriano fue condenado a 40 años de prisión por la muerte de su ex novia embarazada Shanice Young (31), quien fue baleada frente a sus dos hijas menores de edad en un ataque de celos en una calle de Harlem (NYC).

El pasado 1 de abril Travis Blake fue declarado culpable por la brutal muerte a puñaladas y golpes de su novia, el hijo de ella y una prima que se encontraba de visita desde la isla Jamaica en un hogar en Queens (NYC) en junio de 2022. En marzo Jessica Hoyle, maestra de 1er grado, recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de su apartamento en El Bronx y su novio, sospechoso del crimen, se baleó a sí mismo cuando la policía de Nueva York intentó detenerlo dos días después.

Igualmente ese mes un joven de 25 años fue acusado de estrangular hasta la muerte a su pareja en su domicilio en Long Island (NY) en 2022 y dar información falsa al llamar a 911. Además un hombre fue acusado de matar a balazos a su novia e hijo de 11 años dentro de su hogar en Syracuse (NY).

Previamente Kaydene Martin fue acusada de matar a puñaladas a su novio Donald Nesbit (47), padre de tres de sus cuatro hijos, en un enfrentamiento en su edificio de vivienda pública (NYCHA) en Brooklyn (NYC).

Días después Junior Pérez Díaz fue acusado de homicidio y secuestro, luego de que su ex novia residente en El Bronx fuese hallada dentro de una maleta en las afueras de la ciudad, en Yonkers. Además Gustavo Juárez Pérez fue arrestado y acusado de homicidio y posesión de múltiples armas después de que la policía encontrara a su esposa muerta en la casa de la pareja en Nueva Jersey.

En febrero Duntrell R. Thomas fue acusado de golpear fatalmente a su pareja Cheray Jenkins (41), dejando cuatro huérfanos en Long Island (NY). Después de que su familia decidiera donar su corazón, hígado y ambos riñones salvaron las vidas de cuatro personas, según la organización sin fines de lucro LiveOnNY.

También ese mes un anciano de 73 años y su esposa fueron encontrados sin vida con heridas de bala en su casa en un tranquilo pueblo en Long Island (NY) en un homicidio-suicidio. Días antes Gabriel Sánchez (41) había matado a tiros a su novia Celina Ramos (32) en la calle de su casa en Bushwick (Brooklyn) antes de suicidarse con la misma arma al comenzar el día.

Igualmente en febrero Geovanni Otero (29), buscado como sospechoso de matar a su novia y enterrarla en un parque en Filadelfia, fue arrestado después de una persecución en automóvil en el condado Westchester de Nueva York.

En enero una ecuatoriana fue hallada muerta en un basurero en Pensilvania cerca de su hogar en Nueva Jersey y su esposo fue arrestado como sospechoso del crimen. También ese mes José Melo, ex convicto de 52 años, fue acusado de matar a puñaladas a su novia un día después de que un video publicado en Facebook lo mostrara supuestamente proponiéndole matrimonio en un club nocturno en Nueva Jersey.

Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC). En agosto de 2023 el dominicano Julio Aponte (65) fue condenado en la Corte Suprema de Manhattan luego de declararse culpable de matar a su esposa a golpes en una parada de autobús. En el momento del brutal homicidio él era un oficial de tránsito de la policía de Nueva York (NYPD).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda