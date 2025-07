Eugenio Derbez ha pensado varias veces en su retiro

En pocos días estrena la cuarta temporada de la serie ‘Acapulco’, la cual es creada y protagonizada por el mexicano Eugenio Derbez. Como parte de la promoción de la serie, el actor dio una entrevista en la que habla sobre su posible retiro.

“Hace poquito, me estaba acordando que tuve una crisis existencial. De veras me entró como un ataque como de exceso de trabajo. Estaba yo haciendo teatro, televisión, estaba haciendo 25 cosas a la vez y no podía yo más”, cuenta en entrevista al programa de televisión ‘Ventaneando’.

La crisis fue tanta que cuenta que llamó a su contador para preguntar cuánto dinero tenía en la cuenta y para cuánto tiempo le alcanzaría. Durante esa misma crisis se dijo a sí mismo que se retiraría a los 45 años. Pero no pasó, Derbez ahora tiene 63 años.

Como esa crisis ha tenido muchas otras a lo largo de su carrera que le han hecho considerar su retiro. También le ha dado tiempo de reflexionar sobre el dinero: “Amo mi trabajo, pero sí me gustaría en algún momento dado, pues ya parar. Me he dado cuenta de que los éxitos laborales no es la felicidad. El dinero te saca de aprietos, sí, pero te empieza a meter en otros”.

Eugenio Derbez no quiere que su familia pelee por su herencia

Hay muchos casos que se pueden usar para ejemplificar los conflictos en los que entran las familias de los artistas por herencias. Es por eso que Eugenia Derbez desde hace bastante tiempo tiene un testamento listo.

También confiesa que desde que lo hizo la primera vez, el testamento ha sufrido algunos cambios. “Cada vez que lo reviso siempre digo ‘no, cómo la regué aquí’. Siempre me quedan dudas, porque tienes que pensar qué pasa si…”, explicó a ‘Ventaneando’.

El actor bromea diciendo que justamente no quiere que en unos años su familia sea noticia en el mismo programa de televisión porque se están peleando por la herencia.

Sigue leyendo:

• Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 13 años de matrimonio con emotivos mensajes y videos

• Eugenio Derbez aclara rumores de separación con Alessandra Rosaldo

• Eugenio Derbez recuerda su fracaso en televisión y la carta de Chespirito para animarlo