Eugenio Derbez aclara rumores de separación con Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez desde hace varios días ocupan los principales titulares de la prensa debido a que comenzó a decirse que aparentemente la pareja había llegado a su fin, ya que no se encuentran en el mismo país y, por ende, no los han visto juntos. Razón por la cual las especulaciones seguían aumentando sin tener claro qué era lo que había ocurrido entre ellos en cuanto al aspecto amoroso, y quienes además tienen una niña.

El comediante mexicano, en un encuentro con los reporteros en la ‘Cumbre de Medios’ 2025 de la Asociación Nacional de Productores Latinos, decidió terminar con los rumores que se han presentado. Por ello, aclaró que actualmente viven en diferentes países, pero la situación se debe a que ambos están cumpliendo con compromisos profesionales que los han obligado a estar así de manera temporal para cumplir con los contratos.

“Pues sí, vivimos separados porque ella está ahorita trabajando en México y yo estoy ahorita acá, pero al ratito nos volvemos a juntar, y a la siguiente semana otra vez nos separamos y así porque estamos continuamente trabajando. Pero, como tú lo viste, estábamos juntos en la marcha. Entonces, no, son rumores”, explicó a Ramón Áviles.

La declaración de Mhoni Vidente fue la que le dio mayor fuerza a esta supuesta separación, ya que en una de sus predicciones dijo que podía ver que todo entre ellos había llegado a su fin. Lo que sí es cierto es que, de presentarse esta situación, podría generarse más adelante, pero actualmente la pareja no ha decidido tomar caminos diferentes más allá de sus carreras profesionales.

Rosaldo, a mediados de junio, durante una entrevista, declaró las dificultades que tuvo en el pasado con Eugenio, ya que se sintió muy afectada porque él no quería casarse y mucho menos darle una familia. Explicó que llegó a tomar terapia, la cual le sirvió de cierta manera, pero no tanto como ella hubiera querido.

“Yo me sentía perdida, pero gracias a eso me di cuenta de lo que no hice bien. Me reparó. Lloré meses. Lo amaba con toda mi alma y lo dejé ir, porque ninguno de los dos estábamos bien. No estaba dispuesto a casarse conmigo ni a darme una familia. Eso yo lo deseaba con él. Tomé decisiones que se necesitaban. Pasaron mil cosas y tuvo un final feliz, pero fue difícil”, dijo en exclusiva en el pódcast de Martha Debayle.

