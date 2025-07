Aleyda Ortiz recuerda el incómodo momento que vivió en Univision 

La presentadora de televisión Aleyda Ortiz habló con Clarissa Molina de varios aspectos de su vida, incluyendo algunas situaciones que le tocó enfrentar en Univision y que no fueron nada fácil.

En el podcast ‘Clarissima’, la boricua recordó un momento en el que no se sintió nada cómoda con lo que le hicieron.

“Estábamos grabando algo para Nuestra Belleza Latina. Era algo bien bonito, algo que yo quería hacer bien. A Clari le dio covid y no pudo llegar. La cosa fue que a mí me hicieron un llamado y me dijeron: ‘Mira Aleyda para que seas parte, pero no hay nada, no hay ropa, no hay maquillaje, tú haz todo’. Y yo muy frustrada porque 1 yo no estaba haciendo en ese momento ningún programa que a mí me diera ropa ni nada, todo lo hacía yo”, dijo.

Luego de esto, comentó: “Dos, no tenía una posición bien en la empresa, so me sentí bien frustrada porque era como: ‘Caray, estamos aquí todas dispuestas, pero como que no hacen las cosas bien’. Y me acuerdo de que me acosté llorando. Esa noche fue terrible”.

Sin embargo, esta situación también le sirvió para obtener un aprendizaje: “Ese día me acuerdo que me hice una promesa de que no me podían afectar tanto las decisiones porque quizás nada tienen que ver conmigo”.

Aleyda Ortiz comentó que el tema de su contrato con Univision fue un tema difícil: “Lo que a mí me pasó fue que se me acaba el contrato y yo le digo: ‘Dame una oferta nueva’. Y no tenían una oferta nueva para mí, entonces trataron de como que no, que sí. No. Nunca me llegó una fecha de aquí está en papel. Esa manipulación, esa frustración a mí no me gustó”.

Luego de un tiempo, la boricua volvió a la televisión, pero con En Casa con Telemundo, en donde se ha consolidado como una de las figuras principales del show de entretenimiento.

