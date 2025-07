Alfredo Adame habla de su nueva novia, la modelo argentina Marcela Iglesias

Alfredo Adame, actor mexicano, habló del nuevo romance que tiene en su vida. En una entrevista con el programa La Mesa Caliente dijo que se siente muy entusiasmado porque el amor tocó nuevamente su puerta.

Marcela Iglesias, también conocida como la Barbie Humana, es la nueva conquista del ‘Golden Boy’.

“Como Myrka no me peló, me busqué y cayó el amor”, dijo el artista acerca de su pareja, con quien confesó que tiene muchos planes profesionales, pero sobre todo cosas en común.

“El amor es aparte, si se da bien, si no se da, pues ni modo, pero yo le veo muchas posibilidades porque es igual que yo, somos almas gemelas”, dijo Alfredo Adame en el programa de entretenimiento.

Además de esto, explicó que aunque está muy enamorado, no está tan dispuesto a casarse. “Ya abrí el corazón y se lo abrí a Marcela Iglesias, no me volvería a casar, y creo que a ella tampoco le interesa casarse ni tener hijos, pero estaríamos en una relación para vivir la vida, para pasárnosla bien, para viajar, hacer muchas cosas importantes y sobre todo proyectos profesionales”, destacó.

Alfredo Adame indicó que las productoras están muy interesadas en dos proyectos que tiene y que incluirán a su novia.

El actor mexicano dijo que no estará en la obra de teatro de Maripily Rivera, debido a que no tiene el tiempo suficiente para participar en esta pieza. “Ahí les mandé a Caramelo”, comentó.

El artista dijo que aunque su novia vive en Los Ángeles viajan constantemente para verse, pero que el foco principal que tiene son los proyectos.

Myrka Dellanos, luego de escucharlo, dijo que entendía que el principal objetivo es facturar. Ante el comentario, Alfredo Adame le contestó: “Lo que quiero es una mujer inteligente, una mujer que me entienda”.

