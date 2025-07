Florinda Meza lanza nuevo mensaje contra serie de Chespirito

La serie Chespirito: sin querer queriendo, que narra la vida del comediante Roberto Gómez Bolaños, ha sido bastante controversial por la historia de infidelidad que se cuenta. Una de las más afectadas por esta producción es su viuda, Florinda Meza, señalada de interferir en el matrimonio que el recordado artista tuvo con Graciela Fernández.

La ola de críticas ha sido tal que la intérprete de Doña Florinda ha tenido que hacer publicaciones en sus redes sociales para defenderse.

En esta oportunidad, subió una foto junto a Chespirito, Rubén Aguirre, Édgar Vivar y Angelina Fernández, para hablar de los años dorados de la televisión mexicana, el trabajo que hicieron y el equipo exitoso que lograron conformar.

“Más de 50 años de regalar alegría y diversión. Un equipo que duró 25 años grabando y un programa que conservó durante esos años el éxito de audiencia. Roberto era un gran líder y en el set no había reclamos ni discusiones baratas. Trabajábamos duro y también nos divertíamos”, comentó.

En su mensaje, Florinda Meza también dijo: “Los buenos que siempre lo han seguido, saben que es verdad. Lo demás es un melodrama de ficción que lamentablemente busca el escándalo para vender”.

Consideró además que la serie se ha centrado mucho en ella y no es algo que le parezca positivo. “Esto no se trata de mí, se trata de ustedes y del legado de un gran hombre que ya no está aquí para defenderse. Nada de lo que digan quienes sí traicionaron a Roberto o quienes solo quieren dinero, va a cambiar el tesoro que millones llevan en el corazón”, añadió.

A comienzos de mes, la actriz escribía otro texto en el que lamentaba cómo a su juicio se ha desvirtuado la historia del comediante mexicano. “Aún si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: ‘La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena’”.

Además dijo: “Tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio los daña a ustedes. Y daña un hermoso recuerdo que compartimos y que nos ha unido como hermanos por más de cuatro generaciones, sin barreras, sin fronteras”.

