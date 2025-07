Marimar Vega analiza la presión social sobre no querer ser mamá a los 41 años

La actriz Marimar Vega, de 41 años, una vez más aborda el tema de la maternidad. Aquellos que siguen su carrera profesional saben que ella y su esposo han tomado la decisión de no querer tener hijos, una determinación con la que se ha sentido tranquila y que le ha brindado paz interior. Por ello, ahora la mexicana decidió mencionar la forma en que se siente después de cerrarse a esa posibilidad, ya que también había congelado los óvulos por si decidía quedar embarazada.

“Es muy difícil porque es una decisión de vida importantísima y creo que lo valioso es que nos estamos cuestionando, como mujeres y como hombres, tenemos la oportunidad de parar y decir ‘¿yo realmente quiero hacer esto o no?’. Creo que antes era un deber ser, porque ni nos sentábamos a pensar”, agregó durante la conversación con los medios de comunicación.

La actriz comentó que la sociedad ha adoptado una costumbre que, en situaciones, suele ser un tanto incómoda para algunas mujeres que no desean convertirse en madres, no por ningún problema de salud, sino porque sienten que no nacieron para procrear. Ese fue su caso, y quizás por su edad, algunos lo preguntaban con más frecuencia.

“Es una presión, sin querer de todos. Yo sé que no lo hacen de mala onda, pero estamos acostumbrados a preguntar eso y creo que tendríamos que, poco a poco, va a ser como… Yo cada vez me siento en más mesas donde pregunto ‘¿Eres mamá?’, y dicen ‘no, ¿por qué? Porque decidí que no’“, añadió.

Marimar, cuando decidió congelar los óvulos, lo hizo para no arrepentirse luego; sin embargo, después de haber tenido una conversación profunda con el amor de su vida, decidió que lo mejor era dejarlo quedarse solo.

“Lo hice, yo cuando me divorcié a mis 35 años congelé mis óvulos, porque hay que ser precavida, y porque por mi personalidad me gusta hacer todo. Claro que era una decisión difícil, pero hay un momento en la vida y una edad. Hoy estoy con una pareja increíble que dijimos ‘creemos que ya no’. Igual, si conocía a Geros a los 33 años, igual y sí“, explicó.

