Bad Bunny ayuda a mujer que sufrió percance con su vestido en un concierto

La residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico ha dado múltiples noticias, pero ahora se trata de un particular momento que se registró en el show que dio este sábado el reguetonero.

En un video que circula en redes sociales se ve el momento en el que una seguidora sufre un percance con su vestido y es auxiliada por el propio artista.

Estas imágenes han sido muy comentadas en las redes sociales, la mayoría de las opiniones son para aplaudir al cantante por la forma en cómo reaccionó en plena presentación.

“A mí me parece que fue un bonito gesto”, “Ella le dijo gracias, clarito se le ve”, “La estaba tapando, es un lindo gesto”, “Él sí es lindo, ya me está cayendo bien”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Como mujer agradecería que me avisen si pasa eso, pero en ese ruido no creo que habría forma de avisarle, así que muy buen gesto de su parte”, “Ella quiso eso, lo provocó y le salió el tiro por la culata, el tipo fue serio, primera vez que concuerdo con él”, “Pero porque cuando se le acerca ella saca pecho en vez de acercarse de cara como si la fuera a saludar (es la reacción más común)… No lo sé 🤨 se están esmerando demasiado para limpiarle la imagen a este hombre… Un caballero no llega de la nada a tocarle allí a una mujer ni para arreglarle el escote, con haberle hecho una seña discreta bastaría”.

La reciente residencia musical de Bad Bunny en Puerto Rico se ha consolidado como un evento de magnitud sin precedentes, trascendiendo el ámbito del entretenimiento para convertirse en un motor económico significativo para la isla.

Este ambicioso proyecto no solo deleitará a miles de fanáticos con una serie de conciertos, sino que también inyectó millones de dólares en la economía local, impactando positivamente diversos sectores que se vieron beneficiados por la masiva afluencia de público y la logística del evento.

