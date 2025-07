Florinda Meza: ‘Creí que la serie Mentiras estaba en otra plataforma’

Florinda Meza, actriz mexicana, ha criticado nuevamente la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, por la que se ha generado una gran cantidad de críticas para ella, debido a que hay quienes consideran que interfirió en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños.

En los últimos días, la intérprete de doña Florinda o Popis ha lanzado mensajes para defenderse de estos mensajes, que considera están alejados de la realidad.

“Creí que la serie Mentiras estaba en otra plataforma, pero no, sin querer queriendo, las mentiras, están en su Máxima expresión”, declaró.

Aunque no indicó que se trataba de la producción dedicada a su viudo, los guiños que hizo dejan claro que se trata de la serie que hicieron para narrar varios momentos de la vida del recordado Chespirito.

El fin de semana, la artista hizo otra publicación para aclarar que no tiene intenciones de actuar legalmente contra los hijos del intérprete del Chavo.

En su comunicado indicó: “No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro. Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas“.

Además, indicó: “Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra. En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta”.

Florinda Meza dijo que se debe a su público y no a los medios. “Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí”, concluyó.

