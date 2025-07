Cazzu le pone freno a un reportero por preguntas sobre Christian Nodal: “Qué pesado”

La cantante Cazzu está cansada de las constantes preguntas sobre su expareja, el cantante mexicano Christian Nodal. En un reciente encuentro con la prensa, la argentina expresó su rechazo hacia una pregunta que le hizo un reportero con respecto a su relación actual con Nodal, ya que tienen una hija en común.

Hace más de un año Cazzu y Christian Nodal pusieron fin a su relación. Sin embargo, la prensa parece que no deja ir este tema. En un reciente encuentro con la prensa un reportero del programa Puro Show le preguntó por la presunta infidelidad de Christian Nodal a Cazzu con Ángela Aguilar, actual esposa del cantante, y el rechazo que los fans sienten por él. Sin embargo, Cazzu no quiso hablar al respecto y mostró su desinterés por ese tema.

“Yo no tengo idea, a chequear toda esa información”, dijo al programa.

Luego el reportero le preguntó si ya había superado la polémica de su ex y cómo es su relación actual con Nodal ya que son padres de una niña de menos de dos años.

Sin embargo, Cazzu fue tajante al responder y decidió poner punto y final a los cuestionamientos sobre su pasada vida amorosa. “Preguntas de m****. Mejor hazme una pregunta que valga la pena responder”, dijo entre risas pero contundente.

Cazzu dejó claro que no tiene nada más que decir sobre su exnovio. “Creo que ya dije todo lo que había que decir sobre esa situación, no me parece que haya más… ¡Qué pesado!”.

Aunque Cazzu ha tratado de mantenerse al margen de la enorme polémica que causó se separación con Nodal, la artista se pronunció para desmentir los dichos de Ángela Aguilar. La argentina desmintió a Aguilar luego de que aseguró que la artista argentina sabía previamente de su relación con Nodal meses antes de que se hiciera público. Según explicó Cazzu, ella se enteró de esta relación cuando ambos la hicieron pública en la revista HOLA!

Recordemos que Nodal inició su relación con Ángela Aguilar un par de semanas después de anunciar su ruptura con Cazzu. Esto desató rumores de infidelidad que el cantante mexicano desmintió en varias oportunidades.

