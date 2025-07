Pato O’Ward respalda a Checo Pérez al catalogarlo como un ídolo de la F1

El piloto de la IndyCar series, el mexicano Pato O’Ward, brindó un espaldarazo a su colega Sergio “Checo” Pérez en sus intenciones de volver a la Fórmula 1 y aseguró que regrese o no a la máxima categoría del Dautomovilismo no va a dejar de ser considerado como un ídolo.

Durante una entrevista con ESPN Racing, O’Ward habló sobre sus proyectos actuales y sus metas para el cierre de año, pero lo que atrapó a los televidentes fueron los comentarios donde apoyó ciegamente a Checo Pérez.

Al ser cuestionado sobre un posible y rumorado regreso a la F1 con la escudería Cadillac en 2026, O’Ward no tiene ninguna duda de que si se encuentra en las pistas de entrenamiento es porque más temprano que tarde confirmará su retorno.

¿Checo? (sobre volver a la Fórmula 1). Sí, porque ya lo vi entrenando. No estaría entrenando si no fuera a regresar. Yo creo que regresaría porque su salida de la Fórmula 1 no fue como la que él quería. Si él escoge no regresar, va a seguir siendo un ídolo; si regresa, va a seguir siendo un ídolo. Eso no cambia” comentó el ganador del pasado circuito urbano de Toronto en la IndyCar.

Pato O’Ward sobre un posible regreso de Checo a la F1: “Yo creo que lo haría porque su salida de la Fórmula 1 no fue como la que él quería. Si él escoge no regresar, va a seguir siendo un ídolo; si regresa, va a seguir siendo un ídolo. Eso no cambia.”



La relación entre Pato y Checo Pérez es buena y con el pasar de los años han compartido momentos dentro y fuera de las pistas. Sin embargo, negó cualquier vínculo con Cadillac para 2026 aunque O’Ward ha soñado públicamente con acompañar en la parrilla de salida a Checo Pérez, a pesar que luzca complicado de cumplir.

“La verdad, si sería un sueño estar con Cadillac junto a Checo. Nomás imagínate lo que sería para México, lo que sería para la empresa, lo que sería para la mercancía. No, yo creo que eso no se capta todavía porque nunca ha pasado (dos mexicanos en un equipo de F1). A mí me encantaría. Y Checo tiene mucha, mucha experiencia. Le aprendería yo mucho a Checo y pues siento que podríamos hacer un muy buen equipo”, comentó para ESPN en abril de 2024.

A finales de 2024, Checo Pérez le devolvio2 el favor catalogando a Pato durante una entrevista como un “gran piloto”, esperando que pueda cumplir su sueño de manejar un monoplaza de la Fórmula 1.

“Pato es un muy buen piloto. Sin duda ha hecho las cosas muy bien en América, y espero que pueda tener una oportunidad de poder hacer algo en Fórmula 1. Me daría mucho gusto que lo pueda conseguir pronto”, dijo al respecto.

