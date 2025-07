Herido detuvo a ambulancia en la calle, pero murió en el hospital: dramática escena en Nueva York

Un hombre que sangraba debido a heridas de puñal en el pecho logró parar una ambulancia en Brooklyn (NYC) en una dramática escena la madrugada del domingo, pero falleció poco después de llegar al hospital.

Según informó la Policía de Nueva York, el herido logró parar una ambulancia cerca de las avenidas Stanley y Louisiana en Canarsie alrededor de la 1:20 a.m. del domingo. Los paramédicos a bordo lo trasladaron al Brookdale University Hospital en estado crítico, donde falleció tras llegar.

La identidad del hombre no se reveló de inmediato. La víctima no pudo contar a la policía lo sucedido antes de quedar inconsciente, por lo que no está claro qué le sucedió, indicó Daily News.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La semana pasada una adolescente murió acuchillada por otra en una bodega en El Bronx (NYC). En general son comunes los apuñalamientos y cortes en la ciudad. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de acuchillamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%. Un reporte previo de NYPD alertó en agosto de 2023 que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019).