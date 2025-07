Jennifer Lopez habla abiertamente sobre su vida sexual durante su show en el Festival de Verano de Italia 

La cantante Jennifer Lopez sorprendió a sus fans al hablar abiertamente sobre su vida sexual durante su concierto en el Festival de Verano de Lucca, Italia, el lunes.

La artista, que ahora disfruta de su soltería tras divorciarse del actor Ben Affleck, habló sobre sus gustos y deseos en la intimidad en pleno concierto. De acuerdo con el US Sun, JLo habló sobre este tema frente a todo el público.

“Para ser sincera, a veces me pongo de diferentes humores por la noche. No sé tú, pero yo sí, y a veces me gusta la intensidad. Otros días, me siento un poco romántica. Pones velas y música suave. Esos días, me gusta que todo vaya muy despacio”, dijo la artista.

Esto desató las risas del público y luego la artista continuó explicando sus deseos en la intimidad.

“Pero hay otros días… quizás porque es un nuevo tipo de época para mí, quizás porque es verano y hace calor afuera, me siento un poco más traviesa”, dijo.

Jennifer Lopez está disfrutando su soltería tras su divorcio de Ben Affleck, con quien estuvo casada durante dos años. Una fuente dijo a US Sun que la artista utilizó su experiencia en su matrimonio anterior para escribir canciones y según dijo ha “escrito y grabado suficientes canciones para un álbum completamente nuevo”.

La fuente explicó cuáles de sus nuevas canciones están inspiradas en su ruptura con Ben Affleck.

“El material está inspirado en lo que vivió durante su relación con Ben”, compartió la fuente. “ ‘Wreckage Of You’ trataba específicamente sobre Ben, y ‘Up All Night’ refleja el momento actual de la vida de Jennifer”.

Durante su gira de conciertos, la artista bromeó con respecto a sus cuatro matrimonios anteriores y confirmó que no planea pasar de nuevo por el altar. Durante su concierto en Barcelona, la intérprete leyó el cartel de un fanático que se encontraba entre el público y que decía: “J. Lo, ¿te casas conmigo?”.

La artista negó con la cabeza y entre risas dijo: “Creo que estoy harta terminé con eso. Lo he intentado varias veces”.

Recordemos que Jennifer Lopez se ha casado en cuatro ocasiones. Sus matrimonios han sido con: Ojani Noa (1997-1998), Cris Judd (2001-2003), Marc Anthony (2004-2011) y Ben Affleck (2022-2024).

Sigue leyendo:

Ninel Conde, nueva habitante de ‘La Casa de los Famosos México 3’

Revelan nuevos detalles de la muerte de Malcolm-Jamal Warner

Shakira encabezará el Global Citizen Festival 2025 en Nueva York