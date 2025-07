Alicia Machado anuncia que se retira de los reality show

La ex Miss Universo Alicia Machado anunció su retiro de los programas de telerrealidad tras su paso como capitana en el programa ‘Miss Universo Latina: El Reality’.

La dominicana Yamilex Hernández fue la ganadora de la competencia y representará a la comunidad latina en Estados Unidos en el Miss Universo 2025 que se celebrará en Tailandia. Hernández formó parte del equipo Esmeralda liderado por Alicia Machado quien con base en su experiencia como Miss Universo 1996 entrenó a las participantes de su equipo.

La también actriz y empresaria venezolana dijo que se había fijado como meta que si alguna de las integrantes de su equipo se convertía en la ganadora se retiraba definitivamente de los reality shows. Como esa meta se cumplió con el triunfo de Hernández, Alicia Machado confirmó que su paso por los realities ha llegado a su fin, luego de más de 20 años participando en este tipo de programas.

Machado aseguró que se retira “por la puerta grande” tras transmitir sus conocimientos en los certámenes de belleza y preparar a la nueva representante de la comunidad latina en Estados Unidos.

“Definitivamente ya me había propuesto una meta que era que si la ganadora salía de mis manos, de mi preparación, de mi equipo Esmeralda, yo me retiraba de los realities. Es en exclusiva, tenía pensado hacer un comunicado. He hecho muchos realities desde el año 2000 que empezó este fenómeno en el medio artístico y me voy por la puerta grande con una ganadora dentro de lo que más creo saber en esta vida que es ser Miss Universo”, declaró Machado.

A través de su cuenta de Instagram , la modelo dijo que con el fin de este reality show se termina un ciclo en su carrera y continuará con el próximo reto de su carrera.

“Se termina un ciclo para darle seguimiento a mis metas y sobre todo lista para nuevos desafíos y sin perder inspiración que siempre me lleva a un nivel más allá de lo que yo misma puedo pensar”, compartió la actriz venezolana por medio de su perfil de Instagram.

La actriz se mostró emocionada por el triunfo de Yamilex Hernández en el reality show de Telemundo. “Mi reina, felicidades. Tu determinación, enfoque, belleza y dulzura te llevarán aún más lejos. Sé que tienes todo para ser Miss Universe. Siempre seré tu capitana Esmeralda y aquí estoy para ti”, dijo la ex miss al terminar la gala final.

Alicia Machado ha participado en diferentes realities desde 2005, cuando este formato se popularizó en la televisión. La modelo participó en programas como La granja de los famosos, Nuestra Belleza Latina, La Casa de los Famosos (de la que fue ganadora en su primera edición), Top Chef VIP y ahora Miss Universe Latina.

Sigue leyendo:

Manelyk González evita el sudor excesivo con bótox en las axilas

Victoria Ruffo revela su situación de salud: dolores por hernias y uso de silla de ruedas

Ed Sheeran anuncia su nueva gira ‘LOOP tour’ para principios de 2026