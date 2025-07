¿Cuántos pagos retroactivos ha enviado la SSA como resultado de la Ley de Equidad del Seguro Social a estados y territorios?

NUEVA YORK – Hasta el 7 de julio pasado, la Administración del Seguro Social (SSA) había enviado más de 3.1 millones de pagos retroactivos que totalizan unos $17,000 millones de dólares en virtud de la Ley de Equidad en el Seguro Social (Social Security Fairness Act) que beneficia a ciudadanos en los estados y en territorios como Puerto Rico.

La actualización más reciente en la página web especifica que lo anterior se completó cinco meses antes de lo previsto.

En febrero, la SSA empezó a procesar pagos bajo el estatuto, aprobado de manera bipartidista en el Congreso y firmado por el expresidente Joe Biden.

Las personas elegibles son aquellas afectadas por las disposiciones WEP (Eliminación de Ventaja Imprevista) y GPO (Ajuste por Compensación Gubernamental) que fueron descartadas como resultado de la promulgación de la ley en enero de este año.

Las provisiones reducían los beneficios a las personas que tienen derecho a pensiones públicas por trabajo no cubierto por el Seguro Social.

De acuerdo con el Seguro Social, si un beneficiario tiene derecho a prestaciones adicionales como resultado de la ley, recibirá un pago único depositado en la cuenta bancaria registrada en la SSA.

“Este pago cubrirá el aumento en el monto de su prestación hasta enero de 2024, mes en que ya no se aplican las leyes WEP ni la GPO”, detalla la página de actualizaciones sobre la implementación de la ley.

La oficina además explicó que las transferencias se pagan con un mes de retraso y que la mayoría de los beneficiarios comenzaron a recibir el nuevo monto mensual en abril pasado correspondiente a marzo.

El Seguro Social ha estado enviado notificación por correo a todos los beneficiarios elegibles sobre la nueva cantidad que estarán recibiendo.

“Un beneficiario puede recibir dos notificaciones por correo: la primera cuando se elimina la WEP o GPO de su registro, y la segunda cuando se ajusta el monto de su beneficio mensual al nuevo pago mensual. Es posible que reciba el pago atrasado antes de recibir la notificación por correo”, avisó la agencia.

La entidad además clarificó que no todos los maestros, bomberos, policías o trabajadores públicos recibirán un aumento de beneficios debido a la nueva ley.

“Solo quienes reciben una pensión por un trabajo no cubierto por el Seguro Social podrían ver aumentos en sus beneficios. La mayoría de los empleados públicos estatales y locales (alrededor del 72 %) trabajan en empleos cubiertos por el Seguro Social, donde pagan impuestos y no se ven afectados por WEP ni por GPO. Estas personas no recibirán un aumento en sus beneficios debido a la nueva ley”, abundó la SSA.

El Seguro Social añadió que la cantidad de dinero que recibirán los beneficiarios dependerá de cada caso.

“El monto de las prestaciones mensuales puede variar considerablemente. Dependiendo de factores como el tipo de beneficio del Seguro Social recibido y el monto de la pensión, algunas personas tendrán un aumento mínimo en sus prestaciones, mientras que otras podrían tener derecho a más de $1,000 adicionales al mes”, expuso la oficina.

La Ley de Equidad del Seguro Social también aplica al cónyuge o cónyuge sobreviviente en el registro de otra persona.

La agencia alertó que, si la persona no está segura de haber solicitado beneficios por jubilación, para cónyuges o cónyuges sobrevivientes, probablemente tenga que presentar una solicitud.

“Si nunca solicitó la jubilación debido a la WEP o los beneficios de su cónyuge o cónyuge sobreviviente debido al GPO, es posible que deba presentar una solicitud. La fecha de su solicitud podría afectar cuándo comienzan sus beneficios y la cantidad. Sin embargo, cada caso es diferente y aún se aplican todas las demás leyes y políticas del Seguro Social, como las reducciones de beneficios por solicitar beneficios antes de la plena edad de jubilación y el límite de ganancias para los beneficios por jubilación, entre otras”, abundó la Administración del Seguro Social.

Usted puede solicitar beneficios por jubilación o para cónyuges de manera electrónica a través de http://www.ssa.gov/es/apply.

En territorios como Puerto Rico, la Asociación de Maestros (AMPR) estimó que unos 35,000 educadores podrían recibir los pagos retroactivos.

Mientras que, en el caso de policías, la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, calculó, de manera “conservadora”, que entre 1,000 a 1,500 miembros de la Fuerza se beneficiarían del ingreso adicional.

