Duro golpe a estudiantes inmigrantes de NYC si Trump no descongela $463 millones para escuelas

No hay ninguna duda. El presidente Donald Trump no cesa su intento de promover planes que golpeen directamente a las comunidades inmigrantes. Y esta vez, a la feroz arremetida que ha venido promoviendo en la Gran Manzana, con una escalada en arrestos de la “migra” a miles de indocumentados, ahora la ha emprendido contra estudiantes de las escuelas públicas, quienes temen sufrir los efectos de un duro golpe que se avecina cuando inicie el año escolar, en septiembre.

Ese fue el sentir que este martes manifestaron decenas de estudiantes, maestros, padres de familia y líderes políticos neoyorquinos, que se plantaron en medio de una manifestación a las afueras del Departamento de Educación de la Ciudad, donde exigieron al gobierno federal que ponga fin al congelamiento de $463 millones para las escuelas de la Ciudad de Nueva York, donde estudian casi 1 millón de niños, buena parte de ellos inmigrantes. La exigencia es clara: que desembolsen los recursos.

“Yo vine a este país buscando protección y aunque al principio no hablaba el idioma y mis profesores no me entendían, lo que me hacía sentir insegura, gracias a los programas de inglés en las escuelas pude aprender, pero ahora me preocupa mucho que con los recortes de fondos del gobierno federal, muchos niños se vean afectados”, comentó Liseth, una joven estudiante de secundaria, quien urgió a la administración Trump que no juegue con los más vulnerables.

“Nosotros somos el futuro de este país y duele ver cómo el gobierno prefiere invertir en planes para dividir familias, con acciones de ICE, en vez de invertir en la juventud. Pero desde ya les digo que van a perder, porque vamos a seguir luchando, y no vamos a permitir que se implementen planes malignos”, agregó la joven.

Los manifestantes se mostraron muy preocupados por el impacto que la movida de Trump con las escuelas públicas de la ciudad pueda tener, pues bajo la excusa de que Nueva York usa fondos federales de educación para “promocionar organizaciones de defensa de los inmigrantes indocumentados” y dar becas a estudiantes inmigrantes y promover clases sobre temas LGBTQ+, el gobierno Trump no entregó los recursos que debía dar el mes pasado, lo que representa el 13% de la financiación.

En concreto, el programa de educación para migrantes, el de reclutamiento, capacitación y retención de docentes y líderes escolares en comunidades de bajos ingresos y marginadas, las clases de inglés para cumplir con los estándares académicos estatales y los programas de bienestar estudiantil y enriquecimiento académico, mediante servicios como atención de salud mental en la escuela, prevención de la violencia, acoso escolar y suicidio, educación artística y orientación universitaria y profesional, verán los efectos del tijeretazo.

Liseth, estudiante de secundaria asegura que estudiantes inmigrantes sufrirán duro golpe si Trump no descongela $463 millones para escuelas de NYC. Foto Edwin Martínez.

Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Se estima que unos 65,000 estudiantes neoyorquinos de bajos ingresos podrían perder el acceso a programas extracurriculares y 80,000 neoyorquinos podrían quedar excluidos de los servicios de educación para adultos y alfabetización. Habrá unos $125 millones menos para la capacitación y el desarrollo docente, $107 millones menos para crear entornos de aprendizaje seguros, $102 millones menos para programas extracurriculares y de verano, $65 millones menos para financiar iniciativas de aprendizaje e inglés y $10 millones menos para apoyar a estudiantes migrantes.

“Todos los niños, sin importar dónde vivan en la ciudad, de dónde venga su familia o cuáles sean sus necesidades educativas, merecen acceso a una educación de calidad. Y la manera de brindarla es mediante una colaboración entre la Ciudad, el Estado y el gobierno federal”, dijo Rita Joseph, presidenta del Comité de Educación del Concejo Municipal. “No nos dejemos engañar, este es un ataque directo y calculado contra el futuro de nuestros hijos y de las familias trabajadoras. Esto forma parte de un plan más amplio para anular décadas de protección de los derechos civiles, cortar el acceso a la educación pública a las familias de clase trabajadora y desmantelar la agencia responsable de garantizar la equidad en nuestro sistema escolar”.

Y aunque el impacto mayor se sentirá a todo vapor, mayormente después de septiembre, cuando los niños regresen a clases con el inicio del nuevo año escolar, los manifestantes afirmaron que la falta de recursos ya ha hecho que algunos programas de verano hayan sido cancelados, afectando a miles de niños que se quedaron sin acceso a programas académicos y de enriquecimiento, así como a planes de comidas del mediodía.

Y a pesar de que el viernes, la administración Trump anunció que descongelaría algunos fondos federales, especialmente para programas extracurriculares y de verano, clases de inglés y para adultos, y cursos de formación docente, el camino para recuperar todos los recursos luce espinoso, por lo que incluso la Fiscal estatal, Letitia James, junto a 22 fiscales de otros estados, demandaron a la administración Trump para que descongele los $7,000 millones para educación a nivel nacional.

Estudiantes inmigrantes sufrirán duro golpe si Trump no descongela $463 millones para escuelas de NYC. Foto Edwin Martínez

Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“El gobierno federal no puede usar las aulas de nuestros niños para avanzar en su ataque contra las familias inmigrantes y trabajadoras. Este congelamiento ilegal e injustificado de fondos será devastador para los estudiantes y las familias de todo el país, especialmente para quienes dependen de estos programas para el cuidado infantil o para aprender inglés”, dijo la Fiscal de Nueva York. “El Congreso asignó estos fondos y la ley exige que se entreguen. No permitiremos que esta administración reescriba las reglas para castigar a las comunidades que no le agradan a Trump”.

El senador estatal Jabari Brisport, quien antes de ser legislador era maestro, señaló que incluso con los fondos federales las escuelas de la Gran Manzana siempre se han quedado cortas en financiamiento, por lo que advirtió que no tener estos recursos agravará las cosas.

“Mis alumnos no tenían libros de texto, mi escuela apenas tenía papel. Nuestra escuela tenía fondos insuficientes, mientras tanto, veía cómo los ricos se hacían cada vez más ricos y por eso desde la Legislatura prmoví que se aumentaran los impuestos a los ricos, pero lo que vimos en este reciente presupuesto federal republicano, fue un cambio de rumbo. Vemos recortes fiscales para los ricos y recortes presupuestarios para el resto de nosotros”, dijo el senador, tras burlarse de Trump. “Yo sé que Trump habla como un niño de cuarto grado de primaria y que no sabe leer bien, pero el hecho de qu él no sepa, no quiere decir que tiene el derecho de quitarle a los estudiantes ese derecho”.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams fue más duro en sus críticas a la administración Trump, pero advirtió que entre más intentos haya por atacar a las comunidades inmigrantes y vulnerables de la Gran Manzana, más grande será la lucha y la resistencia.

“Tenemos un presidente que quiere recortar y desmantelar cualquier progreso que hayamos logrado. Y aunque en 15 años que llevo en la vida política nunca había visto algo semejante, mientras sobrevivimos a este regimen fascista, que busca afectar el futuro de miles de estudiantes, vamos a seguir luchando”, dijo Williams. Los estudiantes negros, latinos e inmigrantes no reciben lo que necesitan y los recursos que se merecen y no vamos a tolerar eso por parte del agente del caos y el miedo que es Trump”.

Esperanza Vásquez, madre de familia. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

El contralor Brad Lander aseguró que ahora más que nunca urge que todos los neoyorquinos se unan en un frente común para exigir al gobierno federal que les entregue lo que les pertenece y se frenen los ataques contra la Gran Manzana. De lo contrario, teme que el efecto de los recortes en educación sea devastador en las comunidades.

“Les diré una cosa: puede que lleve tiempo, pero vamos a ganar. La próxima generación estará orgullosa de nosotros. Estará orgullosa de la lucha que libramos para que Estados Unidos estuviera a la altura de sus ideales. Lo que quieren hacernos creer es que simplemente están recortando el presupuesto para la educación de inmigrantes o solicitantes de asilo, pero se están metiendo con nosotros como ciudad porque en Nueva York el 40% de los 8 millones de neoyorquinos son inmigrantes”, dijo Lander. “El 50% de los neoyorquinos viven en hogares con estatus migratorio mixto, con al menos una persona nacida fuera de Estados Unidos, incluyendo un millón de niños”.

Esperanza Vásquez, miembro del Comité Padres en Acción de El Bronx, se sumó al llamado a la unidad, y advirtió que si no se ejerce una presión más grande contra el gobierno federal, educar a los niños inmigrantes y de bajos recursos en la ciudad va a ser un reto dos veces más difícil.

“La educación ayuda a salir de la pobreza. Sabemos que cuando se quiere evitar que la gente salga adelante se les frena la educación. Por eso urge que demos la pelea entre todos porque sin esos recursos las cosas para nuestros hijos van a ser lo doble. Todo va a ser más difícil darle educación a nuestros hijos”, dijo la madre mexicana, al tiempo que pidió al gobierno municipal y al estatal que desde ya busque maneras para sopesar el freno de recursos.

Estudiantes inmigrantes sufrirán duro golpe si Trump no descongela $463 millones para escuelas de NYC. Foto Edwin Martínez.

Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Todos los que estamos afectados, tenemos que levantarnos para decir que estamos en contra y hacer equipo para dar la pelea. Se trata del futuro de nuestros hijos, del futuro de nuestras comunidades, de nuestra ciudad”, concluyó la madre.

Datos