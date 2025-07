Cristina Porta revela sus prioridades en Top Chef VIP: ¡Cocinar primero!

Cristina Porta es una de las participantes de la cuarta temporada de Top Chef VIP y ofreció una entrevista a “Mamás Latinas”, donde abordó diversos aspectos de su vida, y uno de ellos fue el amoroso, tras ser la ex de Luca Onestini y casi estar a punto de haber formado parte de “La Casa de los Famosos All-Stars”. Por ello, la presentadora de televisión aclaró si se siente preparada para una nueva aventura en su vida sentimental.

Sin embargo, no dejó abierta la posibilidad de que eso ocurriera, ya que su mente está centrada en este nuevo reality show en el que está participando y espera llegar lejos, por lo cual no desea distracciones en su vida: “Yo solo estoy abierta ahora mismo con el libro de recetas. Me enfoco en cocinar y ya está. No tengo tiempo para absolutamente nada más. Ni ganas, no. Pensaba que podía hacer muchas cosas a la vez, pero desde que soy chef, no”.

Durante la conversación con “Mamás Latinas”, Porta añadió que la audiencia de cualquier reality show siempre tiene la esperanza de que surja algún amorío que podría incrementar la pasión y el rating durante las semanas de competencia. Sin embargo, parece que las opciones son pocas, dado que ella mencionó que todos viven distanciados y comparten poco, solo lo necesario para estar tranquilos.

“Dicen que cada temporada surgen historias de amor y que muchas ni siquiera las sabe el público. Desgraciadamente, para los espectadores no hay un 24 horas y para nosotros es mucho mejor porque nos vamos al hotel, pero sí estamos en una total convivencia. Ninguno vive aquí donde estamos grabando; por tanto, es como una nueva familia”, añadió.

Cristina es conocida por tener una personalidad explosiva y decir las cosas de frente a quienes lo necesitan, hecho que se pudo apreciar durante “La Casa de los Famosos 4”. Sin embargo, espera mantenerse tranquila, aunque el comportamiento de algunos siempre le hace cambiar de parecer.

“Cada vez que voy a un reality digo: ‘Voy a intentar tener un perfil bajo’ y me dura unos días, unas horas; no puedo, es inevitable. Aunque aquí estamos cocinando, también hay mucho reality, hay personalidades muy fuertes. Es un casting que es increíble y no puedo evitar ser frontal, directa, lo que ya se conoce de Cristina”, añadió en la conversación.

Sigue leyendo:

· Top Chef VIP 4: las pistas que indican que Cristina Porta será una de las participantes

· Cristina Porta, sin filtro, va en contra de Alfredo Adame

· Cristina Porta opina sobre ‘LCDLF All Stars’: “Hay un porcentaje elevado de aburrimiento”