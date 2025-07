Francisca celebra el nacimiento de su tercer bebé: ¡bienvenida Raffaella!

Francisca, este 24 de julio, le dio la bienvenida a su familia a su tercera hija, fruto de su amor con su esposo y padre de sus dos varones, Francesco Zampogna. La información fue proporcionada por sus compañeros de trabajo en el matutino de Univision. Además, explicaron que Raffaella Eleonor nació en un centro de salud ubicado en Miami.

Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta noticia, no se había compartido la primera foto de la bebé, y Jomari Goyso aprovechó para decir que ellas “están perfectas, están súper bien”, sin dar mayores detalles del momento que está atravesando la familia. Además, en el mes de enero, Francisca aseguró que no querría volver a quedar embarazada, ya que con ellos cinco sentía que la familia iba a estar completa.

¿Cuándo Francisca anunció su tercer embarazo?

La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2015 anunció el 31 de enero de 2025 que estaba embarazada, y en el programa Despierta América hicieron el anuncio por todo lo alto; aprovecharon para decorar el plató y también para tener un pastel y celebrar el momento tan especial que vivía la conductora de origen dominicano, quien para entonces era madre de Gennaro y Franco.

“Estamos muy contentos. Vamos a tener un tercer hijo; me siento muy agradecida con Dios por bendecirme de esta manera. Siempre quise tener una familia grande, con un hombre que me quiere, que me cuida y que me valora en un hogar donde mis niños sean felices y sanos. Estoy feliz. Este bebé llega a completar la familia. Les prometo que es el último”, dijo en Univision.

Así se enteró Francisca de que tendría una niña

La presentadora de televisión siempre había manifestado su deseo de tener una niña, pero sus esperanzas se estaban agotando al tener dos varones. Sin embargo, en el programa matutino de Univision realizaron una dinámica para saber el sexo del bebé que estaba esperando y se trataba de lo que tanto había deseado: una hembra.

¿Cómo Francisca conoció a su esposo?

Fue en mayo de 2022 cuando Francisca y Francesco decidieron celebrar su boda religiosa, pero a muchos les da curiosidad conocer cómo comenzó esa historia de amor entre ellos. Para sus seguidores no es un secreto que él es italiano, aunque lleva años viviendo en EE.UU. Un día, él fue a la barbería para arreglarse y allí estaba ella. Ahora su familia está conformada por ellos y sus tres hijos (dos niños y una niña).

