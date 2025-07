Abuela cubana tiene 30 años viviendo en EE.UU. y ahora enfrenta deportación

Yelenis Pérez, una abuela cubana que ha vivido en Estados Unidos durante tres décadas y trabajado por 27 años en la Universidad de Tampa, podría ser deportada en los próximos meses tras un inesperado giro en su caso migratorio. Así lo reportó Noticias Tampa Hoy.

El pasado 14 de julio, como lo hacía anualmente, Pérez acudió a su cita rutinaria de control con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el estatus C18, una forma de supervisión otorgada a personas con una orden final de deportación pero cuya remoción no es posible de inmediato.

Esta vez, la historia fue distinta: el oficial le notificó que tiene 90 días para abandonar el país.

“Me dijo: ‘tienes 90 días para abandonar el país’. Y me pidió que regresara el 14 de octubre con pasaje y pasaporte en mano”, relató Pérez al medio local. La noticia la dejó devastada: “Desde ese día no soy la misma. Mi vida ha cambiado totalmente”.

La abuela cubana pide que se reconsidere su caso

Yelenis ha construido toda una vida en Estados Unidos junto a su esposo, sus dos hijos y dos nietos. El temor a ser separada de ellos la ha llevado a pedir a la administración del presidente Donald Trump que se reconsidere su caso.

“Yo quisiera quedarme en el país porque tengo a mis hijos. ¿Qué va a ser de ellos sin mí?”, expresó con la voz entrecortada.

Su situación se complica aún más porque su pasaporte cubano está vencido, y, según le informaron las autoridades consulares de la isla, el trámite para renovarlo podría tardar hasta un año. Desde abril pasado, Cuba no permite la entrada de ciudadanos con pasaporte vencido, lo que podría dejarla en un limbo migratorio si el plazo que ICE le dio se mantiene.

“El temor que tengo es que Cuba no me acepte y entonces ICE determine a qué país enviarme. Eso es lo que no quiero”, confesó. “Nunca he fallado, siempre he cumplido. Pueden revisar mis papeles, mi historial. Yo he sido recta con mi caso al 100%”, afirmó.

