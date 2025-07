Prohibición de uso de teléfonos inteligentes en las escuelas de Nueva York tendrá sus excepciones

Cuando millones de estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas de Nueva York regresen a las aulas en el próximo otoño, deberán adaptarse quizás a una de las prohibiciones que más implicaciones tendrá de ahora en adelante en sus vidas: no podrán utilizar teléfonos inteligentes, durante sus horas de clases. Pero en general, dependiendo de cada escuela y las necesidades de cada alumno, puede haber excepciones.

De acuerdo a una legislación estatal, estará prohibido desde el año escolar 2025-2026, el uso no autorizado de teléfonos inteligentes y otros dispositivos personales, con conexión a internet, en las instalaciones escolares de escuelas primarias y secundarias durante toda la jornada escolar, incluyendo el horario de clase, los periodos de almuerzo y de actividades extracurriculares.

Cada escuela deberá desarrollar sus propios planes, para el almacenamiento de teléfonos inteligentes durante el día, lo que brinda a los administradores y maestros, la flexibilidad de hacer lo que mejor se adapte a sus instalaciones y estudiantes.

Los 700 distritos escolares públicos de todo el estado, deben publicar su política de “escuelas sin distracciones”, antes del próximo viernes 1 de agosto.

A la fecha, ya 300 planteles tienen sus planes claros.

En general, la política estatal de la gobernadora Kathy Hochul aclara que los estudiantes podrían tener acceso autorizado a teléfonos celulares sencillos, sin conexión a internet, así como a dispositivos con conexión a internet, proporcionados oficialmente por su escuela para la instrucción en el aula, como como computadoras portátiles o tabletas utilizadas como parte del proceso de enseñanza.

“Ya hemos protegido a nuestros niños antes: de los cigarrillos, el alcohol y la conducción en estado de ebriedad. Ahora los protegemos de la tecnología adictiva, diseñada para distraer su atención”, refirió la mandataria estatal.

Las escuelas también tienen la obligación de proporcionar a los estudiantes un medio para acceder a sus dispositivos almacenados durante el horario escolar “cuando sea necesario”.

Cada plantel escolar deberá contar con esquemas de almacenamiento que serán financiados por el gobierno estatal. Aqui se muestran algunos ejemplos. (Foto: Darren McGee – NY Governor Office)

NYC: Ya listo

De hecho, la Gran Manzana es uno de los primeros distritos electorales que ya tiene un plan establecido por el Panel de Política Educativa (PEP). Todo está descrito en el nuevo Reglamento A-413 que reitera que en ningún plantel los estudiantes podrán usar durante la jornada escolar, dispositivos personales de conexión a internet incluyendo los relojes inteligentes.

“Como educadora y madre, he visto cómo el acceso constante a los teléfonos celulares en el aula, distrae del aprendizaje, divide la atención y afecta significativamente la salud mental de nuestros estudiantes” declaró Melissa Aviles-Ramos, la Canciller de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York.

Aunque como en toda regla, hay excepciones.

Como parte de la política revisada, las escuelas públicas y charters de los cinco condados deberán proporcionar al menos un método, para que las familias puedan comunicarse con sus hijos, durante la jornada escolar, en caso de emergencia.

Cada plantel deberá proporcionar un lugar seguro, para guardar los dispositivos e informar anualmente al personal y a las familias, sobre las políticas específicas de cada escuela.

Además, este reglamento incluye normas específicas a la política para estudiantes, que necesitan dispositivos por razones médicas, son responsables del cuidado de un familiar, tienen una estipulación en su Programa Educativo Individualizado o si un dispositivo está autorizado para un propósito educativo específico.

Los centros escolares deben proporcionar a las familias su número de teléfono directo, o cualquier otra forma de contactar a sus hijos, en caso de emergencia durante la jornada. Además, deben explicar claramente cómo se disciplinará al alumnado por infringir la prohibición de teléfonos celulares, así como las políticas para confiscar dispositivos, cuando se infrinjan las reglas.

Lo alumnos no pueden ser suspendidos, solo por evadir esta norma, según las directrices de la Ciudad.

Para cumplir con la ley estatal, el alcalde Adams asignó $25 millones para ayudar con la implementación de la política en las 1,600 escuelas públicas de la Gran Manzana en el Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2026.

El cambio será complejo

Más del 60% de los votantes neoyorquinos apoyan las restricciones de “timbre a timbre” de estos equipos en las escuelas primarias y secundarias, según una encuesta publicada por Siena College en abril.

Además, casi tres cuartas partes del profesorado de secundaria y un tercio del de preparatoria a nivel nacional consideran que el uso del teléfono celular, es una gran distracción para los estudiantes, según un informe de Pew Research de 2024.

Por su parte, el sindicato estatal de docentes, New York State United Teachers, ha respaldado enérgicamente la prohibición.

Eentre ellos, el docente de secundaria puertorriqueño, Miguel Sarabia a punto de jubilación, asegura que puede hacer un balances claro de lo que era la educación, antes de la aparición de estos equipos.

“Tienes un grupo pequeño de no más de 20 alumnos. Tengo un grupo pequeño porque es una materia electiva. Cuando estás en el aula, tienes que exigir que lo apaguen, de lo contrario están todos pegados de la pantalla. Muchas veces escribiéndose entre ellos”, relató el docente.

El educador aplaude la medida, pero proyecta que es tal es el nivel de adicción de los jóvenes con esta tecnología, que el proceso de transición será muy complejo. Porque la mayoría de los jóvenes tiene adicciones muy agudas.

“Es como quitarle a alguien de repente una droga, luego de años de adicción. Lo puedes volver loco. En este caso, no tienes idea de la enfermedad, que ha causado estos aparatos en esta nueva generación. Estamos hablando que se tendrán que acostumbrar a estar horas sin conexión, cuando generalmente no pueden estar cinco minutos, sin conexión”, calcula Sarabia.

Por su parte, la madre dominicana, Esther Feliz cuenta que ella tiene solo un hijo en secundaria que con toda seguridad se adaptará muy bien a las nuevas normas, porque ella tiene una “guerra personal” con esos equipos.

“No es posible que estén comiendo en la mesa y estén pegados a ese aparato. Yo he puesto reglas. No es posible que venga gente de visita o esté con sus otros primos. Y no se hablen, sino estén viendo videos. En mi casa ya hay restricciones con los celulares. Y me parece muy bien, que los prohíban en las escuelas”, remarcó Esther.

El gobierno estatal tiene un balance: De 700 distritos escolares en NY, 300 ya tienen su plan. (Foto: Darren McGee. – NY Governor Office)

Algunos padres: “Es peligroso”

Pero no todos los padres y representante razonan como esta madre isleña.

Según la encuesta de la National Parents Union, alrededor del 70% de los padres se oponen a prohibiciones celulares en escuelas, citando como preocupación principal, la imposibilidad de contactar a sus hijos rápidamente en situaciones inesperadas

Según la encuesta de la National Parents Union, aproximadamente el 70% de los padres se opone a la prohibición del uso de teléfonos celulares en las escuelas, citando como principal preocupación la imposibilidad de contactar a sus hijos con prontitud en situaciones inesperadas.

Actualmente, a través de algunas plataformas digitales de opinión pública como change.org se hacen peticiones para que los padres y representantes firmen, para decir NO a la restricción de celulares en las Escuelas Públicas de Nueva York.

“Si bien entendemos la intención de limitar las distracciones en el aula, esta prohibición crea graves riesgos de seguridad y comunicación que no pueden ignorarse”, establece esta coalición en un comunicado.

Entre los argumentos, se cita que los padres deben tener acceso a sus hijos en emergencias. En un mundo donde las crisis, pueden ocurrir en segundos, desde confinamientos hasta emergencias médicas, es vital que padres e hijos puedan comunicarse al instante.

“Eliminar esta conexión vital no solo es aterrador, sino también inaceptable”, destacan los adversarios a la nueva norma escolar.

Quienes se oponen a esta nueva política escolar, siempre mencionan a los tiroteos escolares como una “realidad aterradora”, que de presentarse ante esta política, se restaría la capacidad de pedir ayuda y protegerse.

“La gobernadora Hochul no tiene derecho a impedir que los padres se comuniquen con sus hijos durante el horario escolar. No tiene derecho a tomar decisiones drásticas, que pongan en peligro la seguridad de nuestros hijos. Un teléfono celular con funciones de rastreo es fundamental para la seguridad de nuestros hijos, en caso de secuestro o rapto. Quitarles esa capacidad es imprudente y peligroso”, agregan.

Al menos ocho estados, han promulgado prohibiciones de este tipo en los últimos dos años y más entidades consideran restricciones este año.

A medida que los distritos escolares finalizan su política antes de la fecha límite, pueden seguir utilizando los recursos disponibles en la página de Escuelas Libres de Distracciones del sitio web de la Gobernadora Hochul, que ofrece preguntas frecuentes sobre la política, un conjunto de herramientas informativas externas y otros recursos.

7 razones para prohibir los smartphones:

La gobernadora Hochul, presentó su informe “Creando escuelas sin distracciones”, el cual en resumen, destaca lo siguiente:

Los teléfonos inteligentes distraen a los estudiantes e inhiben el aprendizaje y la creatividad.

Los entornos sin teléfonos no comprometen la seguridad de los estudiantes.

de los estudiantes. Los entornos sin teléfonos promueven la salud mental de estudiantes y docentes.

de estudiantes y docentes. La comunicación abierta y personal son clave para una vida exitosa.

y personal son clave para una vida exitosa. Las escuelas deben abordar cualquier inquietud de los padres, sobre cómo mantenerse en contacto con

con sus hijos, durante el día.

Una política eficaz de entornos sin distracciones, debe centrarse en toda la jornada escolar, en lugar de solo en el tiempo en el aula.

Las escuelas pueden fortalecer su entorno sin distracciones, conectando a más estudiantes con actividades presenciales como clubes, deportes, arte y otros programas.

El dato:

$13,5 millones de dólares invertirá en el próximo año escolar el gobierno estatal de Nueva York, para que los distritos escolares adquieran bolsas, casilleros y otros equipos de almacenamiento para implementar estas restricciones.