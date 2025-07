Eddie Hearn manda al retiro a Oleksandr Usyk

Tras haber alcanzado la cima del boxeo una vez más, Oleksandr Usyk ha recibido un consejo directo de parte del reconocido promotor Eddie Hearn al recomendarle que de un paso al costado y se retire del deporte de manera profesional.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para The Ring, Hearn aseguró que el ucraniano ha dejado claro que está en otro nivel dentro del deporte y es por este motivo que ya no tiene un contrincante que pueda hacerle frente para quitarle sus cinturones de campeón; ante este hecho consideró que lo mejor que puede hacer es colgar los guantes porque ya no tiene nada que demostrar.

“¿Qué más hay por hacer? Debería retirarse. Fue una gran actuación contra Dubois. Si le encanta lo que está haciendo, buena suerte para él, que continúe. Pero, ¿qué más hay por hacer? Simplemente no puedo verlo perdiendo”, expresó el promotor en sus declaraciones, destacando que su actuación más reciente fue de altísimo nivel..

El dirigente de Matchroom Boxing no dudó en expresar su admiración por Usyk, a quien considera una de las figuras más relevantes de esta época. Para él, no existe actualmente un peleador que pueda siquiera acercarse al nivel del ucraniano.

“Usyk es el indiscutible número 1 libra por libra en el mundo. Está muy por delante de los demás. Es sensacional, un genio, una gran figura generacional”, añadió, dejando clara su postura sobre la importancia del legado que está construyendo el púgil.

Aunque el propio Usyk ha manifestado recientemente que aún tiene interés en continuar boxeando, incluso mencionando la posibilidad de una o dos peleas más, su futuro sigue siendo incierto. La afición y los expertos especulan con la posibilidad de una tercera pelea contra el británico Tyson Fury a pesar de su retiro; esta trilogía podría convertirse en uno de los capítulos más esperados del boxeo contemporáneo.

Con múltiples logros en su carrera, incluyendo el título de campeón indiscutido por tercera vez y por segunda ocasión en los pesos pesados, Usyk ha dejado huella en la historia del deporte. Ahora, la decisión sobre si continuar o retirarse está completamente en sus manos.

