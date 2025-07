Óscar de la Hoya resalta la “ingratitud” del Canelo Álvarez

El reconocido promotor de boxeo y antiguo campeón mundial, Óscar de la Hoya, decidió calentar nuevamente la polémica con el mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo‘ Álvarez; sostuvo que todavía sigue sin conocer el motivo de la ruptura entre ellos y se ha convertido en todo un malagradecido.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Ring Champs, donde sostuvo que siempre hizo todo lo posible para poder convertir al Canelo Álvarez en un verdadero campeón tras tomarlo como su pupilo desde los 18 años, aunque este cariño se acabó con las pelreas que protagonizaron hace unos cuantos años.

“Desde que Canelo pudo pelear en Estados Unidos a los 18 años, lo firmamos, lo promovimos y forjamos su carrera. Llega un punto en que los peleadores se vuelven malagradecidos. Es muy triste. Haces todo por ellos y luego te dan una bofetada”, expresó.

De la Hoya sostuvo que la relación entre ambos empezó a fracturarse en el 2019 luego de las acusaciones del tapatío en las que afirmaba que el promotor no estaba haciendo el trabajo pertinente y de la forma correcta al no conseguir los rivales que deseaban; este hecho incrementó la ruptura con la promotora.

“No hice nada. Por favor, dime qué hice para no cometer el mismo error. Estaba pasando por un momento difícil [en el pasado]. No es ningún secreto. Rehabilitación, esto y aquello. De hecho, llamé a Canelo mientras estaba en rehabilitación. Le dije: ‘Lo siento, estoy aquí. No puedo ir’. Me respondió: ‘Lo entiendo. Vamos a ganar’, y punto”, destacó el Golden Boy en sus declaraciones.

“No había problemas. Por eso no lo entiendo. Podrían ser celos, porque recuerdo que cada vez que entraba en una habitación donde él estaba, toda la atención se centraba en mí. Sí, tuve un amor. Así que es como si hubiera algún tipo de celos. Era lo único en lo que podía pensar”, concluyó.

