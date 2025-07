Phil Collins se someterá a una cirugía y desmienten que esté bajo cuidados paliativos

El cantante Phil Collins se encuentra internado en un hospital ya que se someterá a una cirugía de rodilla. Asimismo un representante del artista desmintió los fuertes rumores de que el también baterista esté bajo cuidados paliativos por un intenso deterioro de su salud.

Los rumores sobre el estado de salud de Collins causaron preocupación entre sus fans ya que en los últimos días el mundo del espectáculo ha sufrido los fallecimientos de grandes figuras como el actor de The Cosby Show Malcolm-Jamal Warner, el ícono del heavy metal Ozzy Osbourne y la superestrella de la WWE Hulk Hogan.

El ex baterista de la agrupación británica ‘Génesis’ ha sufrido un deterioro de su salud con el paso de los años.

Phil Collins ha sufrido las consecuencias de una lesión en la columna vertebral causada en 2007 durante una gira de Génesis. En el año 2009 se sometió a una cirugía pero sufrió entumecimiento en las extremidades lo que le impidió tocar la batería. En 2015 se sometió a otro procedimiento pero no podía tocar la batería con ambas manos.

A pesar de los padecimientos, Phil Collins se recuperó lo suficiente para ofrecer una gira de despedida en 2022 con sus compañeros de banda de Genesis, Mike Rutherford y Tony Banks. El último concierto de Collins en octubre de 2022 en el O2 Arena de Londres.

Phil Collins ha mantenido bajo reserva su condición de salud. Sin embargo, en declaraciones a MOJO Magazine en febrero, el cantante reveló que ha estado muy enfermo y que no tiene ganas de hacer música debido a su condición.

“La cosa es que he estado enfermo. O sea, muy enfermo”, confirmó Collins. “Sigo pensando que debería bajar al estudio a ver qué pasa. Pero ya no tengo ganas”, confesó a MOJO.

En el documental de 2024 Phil Collins: Drummer First se incluyó una declaración del artista quien abordó la posibilidad de no poder volver a tocar la batería como solía hacerlo en el pasado debido a sus condiciones de salud.

“Si no puedo hacer lo que hacía tan bien como lo hacía, prefiero relajarme y no hacer nada”, explicó. “Si un día me despierto y puedo sostener un par de baquetas, lo intentaré. Pero siento que ya he gastado mis millas aéreas. Todavía lo estoy asimilando un poco… He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacer eso es un shock”.

