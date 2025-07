Adams dice que NYPD ha retirado 3,000 armas ilegales de las calles en lo que va del año

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha decomisado más de 3,000 armas de fuego ilegales de las calles de la ciudad de Nueva York desde inicios de 2025, informaron las autoridades.

De acuerdo con el departamento, este hito coincide con un mínimo histórico de tiroteos. En el primer semestre de 2025, la ciudad registró la menor cifra de víctimas de balaceras en seis meses y llegó a su mínimo histórico de incidentes de este tipo.

Jessica Tisch, la comisionada de policía, indicó que el esfuerzo, que ha llevado a 22,700 incautaciones de armas desde el principio de la administración de Adams, implica a los agentes de todo el departamento.

“Las incautamos durante los operativos de casos, las incautamos durante los arrestos, las incautamos cuando nuestros agentes se encuentran con disparos en la calle”, declaró en una rueda de prensa en El Bronx. “Retirar armas de la calle es el trabajo más peligroso que realizan nuestros agentes”.

Asimismo, los crímenes graves siguen en una tendencia a la baja en toda la Gran Manzana. De acuerdo con los datos del NYPD, la delincuencia en general bajó un 6% en junio en comparación con el mismo mes de 2024, con descensos en las siete categorías principales.

Por su parte, los funcionarios electos de El Bronx solicitaron al gobierno federal intensificar los esfuerzos para evitar que las armas ilegales llegue a la ciudad.

La fiscal de distrito del Bronx, Darcel Clark, manifestó que las leyes federales, laxas sobre armas son en parte responsables de la violencia armada en el distrito, donde apuntó que no hay tienda de armas, reportó Gothamist.

“Animo a mis socios federales —y he estado con ellos— a que también participen en esto”, señaló Clark. “Estamos consiguiendo las armas y estoy procesando a nivel estatal, pero no se trata solo de los tiroteos y los homicidios, eso ya es bastante grave. Pero un caso también es el arma. No solo la posesión de armas, sino cómo llegan aquí al Bronx”.

Por su parte, Chantel Jackson, asambleísta por El Bronx, se hizo eco de la solicitud de intervención federal.

“Nueva York tiene algunas de las leyes de armas más estrictas que hemos creado a nivel estatal”, dijo. “Sin embargo, como dijo nuestro fiscal de distrito, aún terminan aquí en el Bronx. No tenemos armerías, así que hacemos un llamado a nuestros socios federales para que finalmente hagan lo necesario para mantener a nuestros niños seguros; les pedimos que creen leyes que protejan a los habitantes del Bronx”.

Algunos legisladores de Nueva York en el Congreso han estado presionando para que se tomen medidas en el ámbito federal.

Kirsten Gillibrand, senadora demócrata, ha exigido actualizaciones sobre una ley contra el tráfico de armas que contribuyó a dar luz verde en 2022 y que, según ella, ya se ha retirado miles de armas ilegales de las calles.

Por su parte, el representante Dan Goldman ha presentado un proyecto de ley para eliminar lagunas legales en la verificación de antecedentes y mejorar el seguimiento federal de las armas.

Las regulaciones federales sobre armas se han relajado en los últimos años.

En 2022, la Corte Suprema anuló la disposición clave de la ley de porte oculto de armas de Nueva York, lo que hizo que se facilitara el acceso de armas de fuego con licencia en espacios públicos.

A principios de 2025, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva destinada a revertir las reformas de seguridad de armas promulgadas en el gobierno del expresidente demócrata, Joe Biden.

