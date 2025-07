Autoridades desmantelan banda de pandilleros que aterrorizaron a Brooklyn con más de 10 tiroteos

Casi una decena de presuntos pandilleros que venían sembrando el terror en Brooklyn fueron imputados con más de 68 cargos relacionados con 10 tiroteos ocurridos en diferentes partes del condado, lo que evitará que sigan cometiendo actos violentos.

Así lo revelaron este jueves autoridades neoyorquinas tras mencionar que los nueve imputados, todos entre los 15 y 20 años, son integrantes de una pandilla callejera que opera en inmediaciones el comando de policía número 75 en vecindarios como East New York y Cypress Hills. Un total de 7 están arrestados pero 2 siguen siendo buscados.

El fiscal de Brooklyn, Eric Gonzalez, explicó que varios de los delitos que incluyen conspiración en segundo y cuarto grado, asesinato en segundo grado, intento de asesinato en segundo grado y posesión de armas están relacionados con tiroteos que dejaron cuatro víctimas, entre ellas una transeúnte de 68 años que resultó herida al recibir un disparo por la espalda en octubre de 2023, y el asesinato de un joven de 24 años, asesinado frente a una bodega el 21 de agosto del mismo año 2023.

“Esta acusación formal denuncia un patrón alarmante de violencia pandillera presuntamente cometido por un grupo de jóvenes acusados. Sus acciones pusieron en peligro a comunidades enteras e incluyen el asesinato de un hombre de 24 años y el tiroteo a plena luz del día de una mujer inocente de 68 años”, dijo el Fiscal González, al tiempo que resaltó en trabajo en equipo entre la Fiscalía y el NYPD para poner freno a los acusados, presuntos miembros de la pandilla R2R (Road to Riches).

“Lo que estamos viendo es una violencia realmente obscena en pleno día, donde otras personas caminan por las calles. Muchas personas se ven perjudicadas por las acciones de tan pocos jóvenes”, afirmó el jefe de la Fiscalía de Brooklyn, quien lamentó que los arrestados sean tan jóvenes. “Queremos asegurarnos de que esta banda esté fuera de las calles. No me alegra arrestar a adolescentes, pero a ellos no les importa quién esté cerca”.

González también dio un parte positivo en la lucha contra la violencia con armas de fuego en u condado y aseguró que los homicidios en Brooklyn han disminuido un 29%, mientras que los tiroteos bajaron un19% y las víctimas 15%.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, insistió en que el trabajo mancomunado entre las autoridades y en especial junto a la División de Supresión de la Violencia con Armas de Fuego y la Fiscalía de Brooklyn, ha dado sus frutos.

“Hemos realizado más de 40 operativos relacionados con pandillas y retirado más de 230 armas ilegales de nuestras calles. Esta labor es la razón por la que los tiroteos se han reducido en dos dígitos en Brooklyn, y no vamos a ceder”, dijo la jefe del NYPD.

La Comisionada del NYPD agregó que los nueve acusados, de quienes dos siguen prófugos, forman parte de un grupo de más de 300 personas que ya han sido acusadas de delitos similares en todos los rincones de la Gran Manzana, como parte de más de 40 operativos relacionados con pandillas, tan solo este 2025.

Este es el tipo de vigilancia policial proactiva y específica que sigue reduciendo la delincuencia a mínimos históricos, y está dando resultados”, dijo la Comisionada

Además de los operativos, la administración Adams está implementando diferentes iniciativas que buscan alejar a los jóvenes de la delincuencia, como un nuevo programa del Proyecto Restauración, que pronto se lanzará en East New York y Brownsville, donde el llamado es a dejar las armas para que nadie más termine en actos criminales con pandillas.